La relación entre Andy y Lucas vuelve a estar en el centro de la actualidad. El dúo gaditano, que lleva meses protagonizando titulares por las informaciones sobre sus diferencias, ha vivido un nuevo capítulo durante la emisión de ¡De Lunes a Viernes!. Lucas ha intervenido en directo y, en plena conversación, ha lanzado a su compañero una propuesta que ha dejado en silencio al plató.

El cantante ha querido dejar claro que, pese a todo lo ocurrido y a las informaciones que han circulado sobre ellos, su principal preocupación en estos momentos es otra: su recuperación tras la intervención quirúrgica a la que se ha sometido en la nariz. «Te juro por mi padre que yo no he hablado con nadie», ha asegurado Lucas, antes de remarcar que su deseo es que Andy esté bien, pese a las situaciones que, según ha reconocido, han terminado afectando incluso a su entorno familiar.

Lucas también ha rechazado la posibilidad de estar intentando beneficiarse de su compañero. Con evidente emoción, ha definido a Andy como «mi niño mimado» y ha reconocido que ha «llorado muchísimo». Su estado de ánimo ha quedado patente cuando ha insistido en sus deseos de que su recuperación avance favorablemente: «Estoy loco porque se me ponga bien la nariz».

La propuesta de Lucas a Andy

La tensión ha aumentado cuando Rubén, mánager de Andy, ha intervenido para asegurar que él «no ha cogido un duro» del artista al que representa. En medio de este intercambio, Lucas ha decidido dirigirse directamente a Andy y plantear una posibilidad que parecía difícil de imaginar después de los últimos meses.

«Lo que tienes que hacer es una gira y juntarnos a los dos, para llenar estadios», ha propuesto el cantante. Una frase con la que Lucas parece dejar abierta la puerta a una posible reunión del dúo, pese a todos los desencuentros que han marcado su etapa más reciente.

¿Qué ha pasado entre Andy y Lucas?

La propuesta llega después de una sucesión de polémicas que han puesto en duda la relación entre ambos. En mayo de 2025, los rumores se dispararon después de un concierto en Badajoz en el que Andy no pudo continuar actuando tras sufrir una lesión. Las especulaciones llegaron a apuntar incluso a una supuesta pelea entre los artistas, algo que ambos negaron posteriormente mediante un comunicado conjunto.

Meses después, Lucas volvió a hablar abiertamente de sus problemas con Andy. En Me quedo conmigo, explicó que durante años había asumido buena parte de la responsabilidad económica y empresarial del proyecto. Sus declaraciones provocaron una reacción indirecta de Andy en redes sociales, alimentando de nuevo las especulaciones sobre la situación del dúo.

La tensión llegó también al terreno económico, con informaciones sobre una reclamación de 360.000 euros de un productor a Lucas. Paralelamente, continuaron los rumores acerca del futuro profesional de ambos y de una posible separación definitiva.

Pese a este historial, Lucas ha sorprendido ahora al plantear públicamente una reunión sobre los escenarios. Andy y Lucas han construido durante más de dos décadas una trayectoria plagada de éxitos y canciones convertidas en clásicos de la música española. Por eso, su propuesta abre una nueva incógnita: ¿Estamos ante una simple declaración emocional o ante el primer paso para una posible vuelta del dúo?