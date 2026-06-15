Lucas, de ‘Andy y Lucas’, estalla tras conocerse que ha rebajado el precio de su chalet: «Sólo sacan mierda»

En noviembre de 2023, y tras más de dos décadas compartiendo escenarios por toda España, Andy y Lucas anunciaban el final de su trayectoria como dúo. Una noticia que sorprendió a sus seguidores y que puso fin a una de las carreras musicales más exitosas del panorama nacional.

Aunque ambos insistieron entonces en que la decisión respondía a la necesidad de iniciar nuevas etapas personales y profesionales, lo cierto es que desde aquel anuncio no han dejado de surgir rumores sobre la relación entre los dos artistas gaditanos. Las especulaciones se intensificaron especialmente durante su gira de despedida, cuando algunos seguidores interpretaron ciertos gestos y declaraciones como una muestra del distanciamiento existente entre ellos.

Desde entonces, tanto Andy como Lucas han seguido caminos separados, aunque ha sido este último quien ha protagonizado buena parte de los titulares. Su operación estética, las explicaciones posteriores sobre su estado de salud y los constantes rumores acerca de su situación personal han convertido al cantante en uno de los personajes más seguidos de la actualidad social.

Lucas responde a los rumores sobre su situación económica

En los últimos días, el nombre de Lucas González ha vuelto a situarse en el centro de la conversación después de que trascendiera una información relacionada con una de sus propiedades inmobiliarias. Según se ha publicado, el artista habría rebajado en 100.000 euros el precio de venta de un chalet situado en Conil de la Frontera, una de las zonas más exclusivas de la costa gaditana. La vivienda, de aproximadamente 200 metros cuadrados y ubicada cerca de la playa, habría pasado de un precio inicial de 1.200.000 euros a 1.100.000 euros.

La noticia no tardó en generar especulaciones sobre una posible necesidad económica por parte del cantante. Unas informaciones que han molestado profundamente al propio Lucas, que decidió responder públicamente a través de sus redes sociales. «Pues ahora no voy a vender la casa, para que se arañen la cara. Llevo aguantando dos años. Sólo sale mierda. ¿Cómo pueden tirar el prestigio de una persona por la cara?», escribió visiblemente enfadado.

Con estas palabras, el cantante dejaba claro su malestar por las interpretaciones que se han realizado sobre esta operación inmobiliaria y por las informaciones que vinculan la venta de la vivienda con supuestos problemas económicos.

La versión de su entorno

El asunto también fue abordado en Fiesta, el programa de los fines de semana de Telecinco, donde la periodista Almudena del Pozo aseguró haber hablado con personas cercanas al artista.

Según explicó, el entorno de Lucas niega rotundamente que atraviese dificultades económicas y atribuye la rebaja del precio a una estrategia habitual dentro del mercado inmobiliario. «Lucas se molesta porque se está diciendo que tiene problemas económicos. El entorno quiere dejar claro que su economía está muy saneada. Me dicen que no tiene prisa en venderla, pero que si no se está moviendo, han decidido bajar un poco el precio», señaló la colaboradora.

De esta forma, la reducción del precio sí sería real, pero no respondería a una necesidad urgente de liquidez. Según esta versión, el cantante simplemente habría ajustado el valor de la vivienda para facilitar una futura operación de venta, sin que exista ninguna circunstancia económica preocupante detrás.

Mientras tanto, Lucas continúa intentando mantener el foco en sus proyectos personales después de unos meses especialmente intensos, en los que cada uno de sus movimientos ha sido analizado con lupa desde que puso punto final a su histórica etapa junto a Andy.