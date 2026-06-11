Lucas González , conocido por su trayectoria dentro del popular dúo Andy y Lucas, se encuentra en un momento vital y profesional de cambios que también se refleja en su patrimonio inmobiliario. En los últimos meses, ha vuelto a llamar la atención de los medios por la situación de su vivienda situada en la urbanización de Roche, en Conil de la Frontera (Cádiz), una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la costa gaditana. La propiedad, que inicialmente salió al mercado con un precio de 1.250.000 euros, ha sufrido ya varias rebajas consecutivas ante la falta de comprador, situándose ahora en torno a los 1.100.000 euros.

Este ajuste a la baja no es el primero. Según la información publicada, el inmueble ya había pasado previamente por una reducción intermedia hasta los 1.200.000 euros, lo que refleja las dificultades del mercado para cerrar la venta de una vivienda de estas características en el contexto actual. En total, el cantante ha rebajado aproximadamente 150.000 euros desde que se conoció públicamente su intención de vender la casa.

La vivienda destaca por sus características de alto nivel. Se trata de un chalet de aproximadamente 200 metros cuadrados construidos sobre una parcela de unos 700 metros cuadrados. Está distribuido en dos plantas y ha sido diseñado para aprovechar al máximo la luz natural y la conexión con el entorno exterior. Uno de sus principales atractivos es su ubicación privilegiada, a muy poca distancia de la cala de Roche y de la extensa franja de playa que se extiende hacia Chiclana, lo que permite disfrutar de vistas al mar y de un acceso casi inmediato al entorno natural.

En la planta baja se encuentran las zonas comunes: una cocina amplia y un salón luminoso con grandes ventanales que conectan directamente con el jardín y la piscina. En esta misma planta hay dos dormitorios dobles, un baño completo y un lavadero independiente. En la planta superior se ubica el dormitorio principal, que cuenta con vestidor y baño privado, además de vistas al mar, lo que refuerza el carácter exclusivo de la propiedad.

El exterior es uno de los elementos más valorados de la casa. El jardín está completamente acondicionado, con zonas de césped, área chill out y piscina privada. También incluye riego automático, baño exterior, aparcamiento privado y una parcela vallada que garantiza privacidad y seguridad. Este conjunto convierte la vivienda en un espacio pensado tanto para el descanso como para la vida familiar o el disfrute durante periodos vacacionales.

La urbanización Roche añade un valor adicional al inmueble. Se trata de una zona residencial reconocida por su tranquilidad, su entorno natural y su alta calidad de vida. Cuenta con vigilancia privada las 24 horas, instalaciones deportivas como pistas de tenis y pádel, campos de fútbol y baloncesto, además de servicios básicos como supermercado, farmacia y restaurante. En verano, la zona se dinamiza con actividades comunitarias, mercadillos y torneos deportivos, lo que refuerza su atractivo como enclave residencial. El entorno natural también es uno de los grandes protagonistas. Las playas cercanas, como la propia playa de Roche, La Barrosa, Zahara de los Atunes o Los Caños de Meca, convierten esta zona en un punto clave del turismo de costa en Andalucía. Además, la cercanía a Conil de la Frontera y a la ciudad de Cádiz permite combinar tranquilidad con acceso a ocio, gastronomía y cultura.

La decisión de vender la vivienda se enmarca en un periodo de cambios personales y profesionales para el artista, que en los últimos años ha reducido su actividad en los escenarios por motivos de salud y otros ajustes en su carrera. Aunque se han generado especulaciones sobre las razones de la venta, el entorno del cantante ha señalado que la vivienda apenas se utilizaba, lo que habría motivado su salida al mercado.