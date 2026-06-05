Del bolsillo al campo de batalla: el arma más pequeña del mundo pesa 70 gramos, vuela 30 minutos y ya lo utilizan 45 ejércitos en todo el mundo

El arma de guerra más pequeña del mundo es un dron de 70 gramos que puede transportarse en un bolsillo y que ya poseen 45 países en todo el mundo. La empresa FLIR Defense ya ha vendido más de 33.000 unidades y ha firmado un contrato de 300 millones de dólares con Estados Unidos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el arma más pequeña del mundo que puede ser vital en el transcurso de una guerra.

El mundo se arma para una guerra próxima que no hay que descartar viendo la situación que atraviesa el planeta hoy en día. Mientras Irán y Estados Unidos siguen con dificultades para alcanzar un acuerdo, Europa sigue alerta ante un posible alto al fuego que podría desembocar en más guerra. Además del conflicto en Oriente Medio, la situación entre Rusia y Ucrania sigue enquistada en otro ejemplo claro de que hay conflictos repartidos por una parte del globo.

Ante la amenaza que suponen para Occidente el poder de otros países no democráticos, Donald Trump animó a la mayoría de países a destinar en los próximos años un 5% del PIB al gasto militar. Muchos países miembros de la OTAN han aceptado de buen agrado los consejos del presidente de los Estados Unidos, mientras que Pedro Sánchez, por pura proclama electoral, sigue enrocado en el «no» y el «no a la guerra» con el que rascar unos votos mientras su Gobierno sigue a la deriva.

El arma más pequeña del mundo es un dron

A cuento del gasto que están haciendo las primeras potencias mundiales, en los últimos días se ha hecho viral la inversión que están haciendo determinados países en el arma de guerra más pequeña del mundo. Black Hornet es el nombre del dron de 70 gramos que cabe en el bolsillo de un soldado y que ahora está en boca de todo el mundo. Teledyne FLIR Defense es la empresa que ha fabricado el arma más potente del mundo y ya ha entregado 33.000 unidades a 45 países, habiendo firmado un contrato de 300 millones de dólares con el Gobierno de Estados Unidos.

La empresa ahora ha puesto en el mercado la nueva versión de este nanodron denominado Black Hornet 4. Pesa 70 gramos, tiene una capacidad para volar durante 30 minutos y recorrer tres kilómetros a 10 metros por segundo, y su gran ventaja es que cabe en el bolsillo de un soldado, pudiendo activarse para actuar en menos de un minuto. Esto lo convierte en un arma militar muy potente durante la guerra. Además, otra de las grandes bondades es que apenas produce ruido y es capaz de sacar imágenes y vídeos en tiempo real gracias a su cámara diurna de 12 megapíxeles de alta resolución. También podrá funcionar de forma autónoma por el GPS que lleva integrado y también cuenta con recursos avanzados para evitar obstáculos.

Estas características la hacen ser el arma más pequeña del mundo y muy importante para las guerras que están por llegar. A día de hoy existen aparatos que son capaces de detectar los drones enemigos que sobrevuelan el aire y por ello este Black Hornet 4, que es capaz de camuflarse entre el cielo, está siendo un éxito de comercialización por esta empresa que ya ha firmado importantes acuerdos con las principales potencias mundiales.

Así es el Black Hornet 4

Flir Defense describe en su página web Black Hornet 4, que es su producto de moda en lo que a materiales de guerra se refiere. «El Black Hornet 4 es la nueva generación en capacidades de vehículos aéreos no tripulados encubiertos y proporciona rápidamente conciencia situacional y mejora la efectividad al tiempo que minimiza la tensión cognitiva en los soldados», cuenta en su página web.

Esta empresa también deja claro que: «El dron incorpora una cámara termográfica (TI) de alta resolución, una cámara electroóptica (EO) con excepcionales capacidades en condiciones de poca luz». «El rendimiento de vuelo se ha aumentado con nuevas capacidades de prevención de obstáculos y una batería avanzada. El Black Hornet 4 redefine las capacidades de reconocimiento, capacitando a los soldados con información crítica para el éxito de la misión», dice la página web oficial.