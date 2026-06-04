En la guerra cada vez son más habituales los ataques que no son sólo a instalaciones militares a través de drones o cohetes, sino que ahora se fijan más como objetivos las infraestructuras civiles. En concreto, como ha indicado a OKDIARIO Antonio García, CEO de Teldat: «La guerra ahora se centra en atacar más las infraestructuras civiles, como causar apagones en centrales nucleares o afectar a las telecomunicaciones de bancos».

«En la guerra de Irán, lo primero que sucedió antes de que entraran en conflicto armado fue un apagón de más de 90 millones de ciudadanos que se quedaron sin acceso a las telecomunicaciones, por lo que todas las centrales nucleares también se quedaron apagadas. Lo mismo pasó con la banca cuando el Líbano también entró en conflicto», asegura García.

Por tanto, los ataques a infraestructuras civiles, es decir, a infraestructuras críticas a través de ciberataques, pueden hacer muchísimo más daño que un proyectil. «Otro caso reciente es en Florida cuando hubo ciberataques a depuradoras de agua. Por tanto, ahora hay que proteger aún más las infraestructuras civiles y en empresas como Teldat estamos desplegando muchísima tecnología. Los programas europeos te obligan a que el 100% del diseño esté en fronteras europeas y nuestra empresa es de las pocas que a nivel nacional y europeo puede proporcionar ese tipo de tecnologías», explica García.

El problema de la protección y la ciberseguridad es que nunca se puede garantizar la protección al 100% seguro. «Puedes garantizar que has tomado las medidas necesarias acordes a los estándares europeos, pero en el caso de que haya injerencia gubernamental ya no se puede garantizar la protección al 100%, porque, por ejemplo, Estados Unidos puede obligar a sus empresas de defensa y tecnológicas a proporcionarle acceso a todos sus datos en situaciones de ciberespionaje o de ciberguerra y, por tanto, el Gobierno puede acceder a toda esa información», afirma.

En España y en Europa se necesitan grandes campeones nacionales y que se hagan fuertes inyecciones de inversión para favorecer la consolidación de las empresas de defensa y telecomunicaciones. «Puede facilitar que haya mayor número de empresas y que germinen más startups. Lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista del mercado hay mucho apetito de inversiones por parte de las empresas que están en esta industria y que evidentemente son susceptibles de captar muchísimos fondos», aclara.

El proteccionismo genera una industria «menos competitiva»

«Las políticas proteccionistas siempre lo que han generado es una industria que no es competitiva. En Teldat tenemos que competir de igual a igual con otros fabricantes, que pueden ser de Asia, Estados Unidos, España o Francia. Sin embargo, en temas de defensa y telecomunicaciones el 70% de lo que fabricamos lo exportamos fuera de fronteras nacionales. Es lo que hace que la empresa sea competitiva», indica.

«Lo mejor sería que compitamos todos con las mismas reglas del juego. Es decir, desde Teldat fabricamos y tenemos que cubrir una serie de costes a la hora de vender. No obstante, en el caso de China, sus empresas pueden exportar tecnología subvencionada por el Gobierno chino. Eso es lo que a nosotros nos parece injusto y estamos en contra de este tipo de políticas. En el resto de países tenemos unas reglas y las reglas son que lo que cuesta el producto no podemos venderlo por debajo de esos precios», defiende.

Asimismo, las personas que se encuentran detrás de los ciberataques también han cambiado y ahora se trata de organizaciones más coordinadas. «Ahora, hay un montón de robots que están accediendo a información constantemente. De hecho, más del 80% de los ciberataques de hoy en día los hace una máquina a través de inteligencia artificial. Pero los ataques más sofisticados y los ataques más rentables al final son a grandes corporaciones. El motivo es que el ciberatacante persigue varios objetivos, unas veces pueden ser temas de manipulación, información confidencial o bases de datos para poder tener beneficios, mientras que otras veces se busca el daño reputacional con caídas del servicio», expone.

«Las empresas tenemos que estar obligadas a renovar y a estar protegidas de nuevo. En este caso hay un montón de tecnología a día de hoy que se está desarrollando en temas de inteligencia artificial, que está detectando muchísimas vulnerabilidades en sistemas que son críticos», concluye.