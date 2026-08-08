Expulsan de España al marroquí que entró en una casa de Ceuta y se metió en la cama de una mujer en ropa interior

Un juzgado de Ceuta ordena la expulsión de España a un joven marroquí de unos 20 años que este viernes entró en una vivienda de la ciudad autónoma y se metió en la cama donde dormía una mujer. El condenado no podrá regresar a territorio español durante cinco años. La resolución establece que, si regresara a España durante ese periodo pese a la prohibición, podría ser condenado a dos años de prisión.

El acusado, que había llegado a Ceuta durante la entrada masiva del pasado 30 de julio, ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de allanamiento de morada.

El marroquí aceptó la condena en un juicio rápido celebrado este sábado, menos de 24 horas tras su detención. El juzgado también le ha impuesto una orden de alejamiento durante tres años y cuatro meses y la prohibición de comunicarse durante cinco años con la mujer.

El condenado tenía antecedentes judiciales en España: fue condenado en tres ocasiones por delitos de agresión sexual, violación, robo con violencia o intimidación y contaba además con una orden administrativa de expulsión del territorio nacional dictada por un juzgado de Valencia.

Los hechos ocurrieron el viernes 7 de agosto en una vivienda situada en un quinto piso cerca del Paseo de las Palmeras. El hombre accedió al domicilio a través del balcón y entró en la habitación donde la mujer se encontraba durmiendo.

La víctima se despertó y encontró al desconocido tumbado junto a ella en la cama y en ropa interior. La mujer comenzó a gritar, lo que alertó al resto de familiares que se encontraban en la vivienda en ese momento, y el hombre salió de la habitación huyendo por el mismo balcón por el que había entrado.

La familia avisó inmediatamente a la Policía Nacional, que desplegó un dispositivo para localizarlo, e interpuso una denuncia. Poco después, los agentes lo localizaron y lo detuvieron. Tras pasar a disposición judicial, el joven fue juzgado mediante un procedimiento rápido de conformidad.

Se trata de la primera condena conocida por hechos delictivos protagonizados por personas que accedieron a Ceuta el pasado 30 de julio.