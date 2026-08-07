Un inmigrante llama a un amigo entre risas para que venga a Ceuta delante de Cake: «Se descojona de nosotros»

La realidad de los miles de inmigrantes ilegales que aún quedan deambulando por Ceuta dista mucho de asemejarse a esa situación de «normalidad» de la que presume el Gobierno. Más bien al contrario: un ejemplo de ello lo ha encontrado el reportero Cake Minuesta, que mantuvo un llamativo encuentro con uno de estos chicos. Al preguntarle por su origen, y tras comentarle éste que procede del Chad, empieza a relatar cómo se enteró de que había vía libre para entrar en España… «Me llamaron, Ahmad me avisó».

Entonces, en ese momento, el inmigrante coge su teléfono, realiza una llamada y empieza a partirse de risa delante del reportero de OKDIARIO. El inmigrante está llamando a un amigo con quien piensa reunirse próximamente en España. «Llama por teléfono, se descojona delante de nosotros», se sorprende Cake Minuesa, para quien la conclusión ante esta escena es nítida: «El efecto llamada es brutal».

Miles de inmigrantes ilegales se agolpan en la playa de Ceuta esperando a recibir sus raciones de comida entregadas por la Cruz Roja. Muchos grupos esperan sentados a que les llegue su turno, vigilados por agentes de la Policía Nacional. Esta medida, en la que comen por grupos y esperan su turno para recoger sus raciones, se ha tomado para que «no haya una avalancha».

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ya ha recibido los cuerpos de 82 personas fallecidas en el mar intentando cruzar la frontera hacia España en esta oleada invasora.