El ex presidente podemita del Parlament balear que llamó «puto nazi» a Jorge Campos veta a OKDIARIO: «A ti no te contesto»

Finalmente, la declaración del ex presidente podemita del Parlament balear será el próximo martes ante la denuncia presentada por Campos por referirse a él como «puto nazi», después de que este jueves se haya suspendido al alegar Picornell que no se le había notificado ni conocía el contenido de la querella.

A la salida de los juzgados, el abogado de Picornell, Josep Rosell, del colectivo Acció Cassandra, ha explicado que ha leído la querella «en diagonal» y que es por injurias graves a la autoridad.

Según ha avanzado, primero recurrirán la admisión de la querella, al entender que la acción de Picornell se enmarca en la libertad de expresión. «No podemos tolerar que, aunque finalmente se archivara, se investigue a una persona por unos hechos que, aunque fueran ciertos, no serían constitutivos de delito», ha asegurado.

El letrado ha avanzado igualmente que el próximo martes no responderán al representante de Jorge Campos y que valorarán si se acogen al derecho a no declarar hasta que haya un pronunciamiento sobre la admisión.

En relación a la acusación de injurias a la autoridad, Rosell ha explicado que los estándares de la justicia europea cuando se trata de libertad de expresión no se refieren igualmente a un político que a un particular.

El letrado entiende que referirse como «nazi» a un político que se ha significado con homenajes en el Valle de los Caídos, «se ha posicionado contra represaliados del franquismo y que ha manifestado que el 18 de julio es el día más importante de España, tiene que entrar dentro de la libertad de expresión, porque el diputado no se ha significado como particular».

El ex presidente de la Cámara autonómica, por su parte, ha defendido el derecho a la libertad de expresión. «No podemos permitir que personajes como este nos quiten la libertad de expresión e intenten mantenernos callados y no podamos expresarnos ante lo que personas reaccionarias dicen en redes sociales», ha afirmado.

Antes de entrar a los juzgados, Picornell ha afirmado que se hizo «en tono humorístico» la fotografía que después ha difundido en varias ocasiones en redes sociales en la que se llamaba «puto nazi» a Jorge Campos.

Asimismo, ha recordado que la pintada era visible desde 2023 y que él se hizo la fotografía en 2024. Ha reconocido que la ha empleado para responder en algunas ocasiones a Jorge Campos en redes sociales.