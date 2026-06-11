Terrible suceso ocurrido en Burgos. La Policía Nacional ha identificado a cinco menores de 11 y 12 años como autores de una agresión sexual a una niña de 12 años durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local privado. Los agresores eran compañeros de la víctima y, al ser menores, son inimputables.

La Policía, precisamente por ser menores, sólo ha podido identificarlos y no ha tomado más medidas. Los hechos fueron denunciados a mediados del pasado mes de mayo por la familia de la niña de 12 años. El atestado, con los datos de los presuntos autores, ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores.

La agresión sexual grupal se produjo durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local privado, fuera del colegio donde estudian tanto la víctima como los agresores.

Al conocerse los hechos en el centro educativo, la dirección tomó la decisión de expulsar a los agresores durante cinco días, pero ya han sido readmitidos, aunque separados del resto de la clase junto con otros compañeros «para evitar su estigmatización», ha desvelado el Diario de Burgos.

Secuelas físicas y emocionales

La víctima también ha regresado al centro educativo, aunque aún presenta secuelas tanto físicas como emocionales tras el brutal ataque sufrido por sus compañeros. La Dirección Provincial de Educación de Burgos es conocedora de este episodio, al igual que el conjunto de la comunidad educativa de la que proceden los agresores de la adolescente.

Durante la agresión sexual había más menores presentes, pero no participaron en los hechos. En total son entre cinco y seis y todos ellos son menores, tienen entre 11 y 12 años, por lo que son inimputables. Es por esto que la Policía Nacional, al recibir la denuncia, se limitó a identificarles y trasladar el atestado con sus datos a la Fiscalía de Menores.

Al concurrir estas circunstancias, el siguiente paso será, como ocurre siempre en estos casos, la derivación a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León, que aún no se ha producido.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo [email protected] y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.