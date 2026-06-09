La Policía Nacional ha detenido a una profesora de un instituto de enseñanza pública de Jaén que mantenía una relación sentimental y sexual con un alumno de 15 años desde el curso anterior. Los agentes acusan a la profesora detenida de agresión sexual, ya que el consentimiento sexual de un menor de 16 años no tiene validez legal en España.

La detenida, de 35 años de edad, mantenía presuntamente desde hace más de un año la relación de carácter sentimental y sexual con un alumno de 15 años en el centro de educación secundaria donde ejercía. La víctima tenía 14 años cuando comenzó la relación con la docente.

Fue el padre del menor quien de manera abrupta notó un cambio radical en el comportamiento de su hijo en la casa. El progenitor acudió a la Policía Nacional el pasado día 22 de mayo a presentar la correspondiente denuncia.

El menor cambió por completo

En su relato, el padre detalló a los agentes de la Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC) que desde hacía un mes su hijo había abandonado sus actividades extraescolares habituales, mostrando conductas de aislamiento y un elevado estado de nerviosismo.

El menor, según su padre, recibía llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada e incluso había llegado a pasar fuera de casa un fin de semana completo, siendo esto el detonante para sospechar que ocurría algo en su entorno.

El padre informó al centro

El padre relató a la Policía que antes de denunciar en comisaría había informado al centro escolar de sus sospechas sobre la presunta relación sentimental entre su hijo y su profesora.

Entre otras cosas, relató que su hijo recibía regalos caros, como cuando en su cumpleaños alguien le regaló un reloj con un valor no acorde con el poder adquisitivo familiar.

También contó que su hijo recibía llamadas a horas intempestivas en las que, a pesar de los esfuerzos del menor por ocultarlo, reconocía la voz de su profesora.

La profesora, en libertad con cargos

Varios conocidos y familiares le informaron de que habían visto a su hijo con la profesora en una zona de la costa el fin de semana que el menor pasó fuera de su casa.

Mientras la investigación de la UFAM de la Policía Nacional seguía su curso, en el centro escolar separaron a la profesora del alumno. Finalmente, la profesora detenida por agresión sexual a su alumno ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su puesta en libertad provisional, sin fianza y con medidas de alejamiento y comunicación respecto al menor.