El hombre de 39 años detenido en el municipio de Puerto Real (Cádiz) coleccionaba y compartía pornografía infantil de «extrema dureza» con agresiones sexuales a menores y a bebés, estas últimas eran sus favoritas.

La operación, bautizada como Blackup, se inició el pasado mes de abril, inmediatamente después de que la Guardia Civil localizara varias imágenes de contenido pedófilo en la red de internet.

Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis siguiendo el rastro de las imágenes hasta llegar a los más de 500 archivos que el supuesto autor había acumulado en su propia nube de almacenamiento.

El siguiente paso de la Guardia Civil fue ubicar físicamente al dueño de los cientos de archivos con un contenido terrible, y lo encontraron en Puerto Real, en Cádiz.

Imágenes degradantes y vejatorias

Así, el pasado día 28 los agentes detuvieron a un hombre de 39 años de edad acusado del delito de posesión de material pornográfico de menores. Los guardias registraron el domicilio de esta persona, donde se hallaron varios ordenadores, discos de almacenamiento y otros dispositivos informáticos, con un total de casi cuatro terabytes de información que, actualmente, se hallan en dependencias oficiales para su análisis.

Muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de agresiones sexuales a menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés de unos meses de edad.

Los agentes están volcando y analizando todo el material informático incautado con el objeto de determinar la existencia de víctimas, la localización de más contenido pedófilo y averiguar qué parte de ese material pudiera haberse compartido o distribuido con otros pedófilos.

En total, los investigadores de la Guardia Civil han encontrado más de 500 archivos de este contenido en sus ordenadores.

Los casi cuatro terabytes de información están siendo analizados por expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.