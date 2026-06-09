El inmigrante colombiano de 29 años que mató a patadas al gato de su expareja en Torrevieja (Alicante) será deportado de inmediato a su país de origen tras ser condenado a cinco años de expulsión de España por los delitos de maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en su vertiente de violencia vicaria por hacer daño a la mascota de su expareja.

El agresor, en situación irregular en España, fue denunciado por su expareja y detenido por la Policía Nacional, quedando en libertad hasta el juicio. Ahora, tras conocerse la sentencia, la Policía le ha detenido de nuevo para su expulsión inmediata a Colombia en las próximas horas.

El condenado ha aceptado su deportación a Cali, su ciudad de origen en Colombia, durante cinco años para evitar cumplir la condena en una cárcel española.

Mató al gato delante de los vecinos

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril, cuando el varón de 29 años pateó al gato de su pareja en la calle Jacarilla de Torrevieja. El condenado lanzó al animal contra una pared, le propinó más de 20 golpes con un palo y finalmente le dio varias patadas hasta matar al gato de su expareja en plena vía pública y delante de numerosos testigos.

Fueron los vecinos, que recriminaron al hombre la agresión, los que avisaron a la policía. Al lugar acudieron hasta cuatro patrullas para reducir y detener al hombre, que parecía muy alterado y se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Ese día, el acusado, natural de Cali (Colombia), fue denunciado por su expareja y varias asociaciones de protección de los animales.

El agresor reside de forma ilegal en España, por lo que ha sido condenado a cinco años de deportación como culpable de un delito de maltrato animal con ensañamiento y otro de violencia de género en su vertiente de violencia vicaria. No podrá pisar suelo de la Unión Europea durante la condena, que se ejecutará de forma inmediata. El fallo ha sido de conformidad entre las acusaciones y la defensa del autor de los hechos.