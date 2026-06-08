La Policía Nacional ha desarticulado una banda organizada que se dedicaba a traer inmigrantes ilegales de Francia para su regularización en España y ha detenido a sus dos cabecillas. La red ponía a disposición un servicio de «taxis piratas» que iba recogiendo a los inmigrantes ilegales en sus localidades y los metía en España. Luego, hacía el recorrido inverso, llevando personas a Francia. El precio del viaje era de 300 euros por persona.

Cada 15 días, el principal investigado, residente en Murcia, organizaba viajes periódicos hacia Francia, recogía a migrantes en situación irregular a lo largo del trayecto y los introducía en territorio francés.

Posteriormente, realizaba el recorrido inverso para trasladar a otros inmigrantes irregulares hacia España. Estos desplazamientos se realizaban aproximadamente cada quince días. La investigación policial ha constatado que la banda efectuó más de 30 cruces fronterizos en estas condiciones.

Un beneficio de 300.000 euros

La investigación conjunta entre las policías de España y de Francia ha permitido calcular que los beneficios obtenidos por la actividad de la red criminal superaron los 300.000 euros.

En marzo de 2026, el principal investigado fue detenido por las autoridades francesas justo cuando intentaba acceder a España con seis inmigrantes en situación irregular en el interior del vehículo que conducía.

Las autoridades francesas arrestaron también a una segunda persona, acusada de colaborar activamente en las tareas de intermediación y captación de migrantes.

Durante el operativo, se incautaron 15.800 euros en efectivo, un vehículo, un teléfono móvil y numerosa documentación que acreditaba los desplazamientos y el lucro de la actividad ilícita.

Un vehículo mayor para ampliar negocio

Tras estas detenciones, las autoridades francesas emitieron una Orden Europea de Investigación, que fue ejecutada en España en menos de 48 horas. En este contexto, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del investigado en la pedanía murciana de El Raal, donde se intervinieron diversos efectos relacionados con la actividad delictiva.

Entre los objetos incautados destacan 15.800 euros en efectivo, un vehículo, un terminal telefónico y abundante documentación personal, laboral y bancaria que evidencia los desplazamientos realizados y el ánimo de lucro de la actividad criminal. El análisis de las cuentas bancarias permitió corroborar los pagos efectuados por los inmigrantes irregulares y la frecuencia de los viajes.

Asimismo, la Policía Nacional constató que el investigado había adquirido un vehículo con mayor capacidad de transporte, que estaba siendo preparado para ampliar la actividad ilícita a otros países de la Unión Europea, extremo que no llegó a materializarse gracias a la intervención policial.