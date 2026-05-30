El asesino multirreincidente que este viernes mató a un ‘sin techo’ de 47 años en el centro de Madrid y a plena luz del día es el mismo que el pasado 2 de mayo apuñaló 17 veces a un policía nacional fuera de servicio en un bar de Vallecas y tras su detención un juez lo dejó en libertad.

Manuel, el asesino, no llegó a estar ni dos días en los calabozos tras apuñalar al policía con unas tijeras. Un juez le dejó en libertad y este viernes, solo 28 días después, ha matado al ‘sin techo’ de una puñalada certera en el corazón.

El suceso ha tenido lugar en la calle San Mateo, en el barrio de Malasaña, junto a la iglesia del Padre Ángel. La Policía cree que todo se originó con una reyerta entre Manuel y un ‘sin techo’ conocido, ya que pernoctaban en los parques de la zona y acudían a la iglesia del padre Ángel.

Durante la pelea entre los dos hombres, ambos de nacionalidad española, Manuel le asestó la puñalada al otro hombre y huyó a la carrera dejando morir a la víctima.

Apuñaló 17 veces a un policía nacional

Manuel S. apuñaló 17 veces a un policía nacional fuera de servicio el sábado 2 de mayo en Madrid y el lunes 4 de mayo salió en libertad tras pasar por el juzgado. El delincuente reincidente, que también golpeó a otro agente durante el altercado, volvió a la calle otra vez. El juez le dejó libre, aunque investigado por los delitos de tentativa de homicidio y atentado a la autoridad.

Esa tarde del sábado, el agresor pretendía entrar ebrio y de forma violenta en un bar de Vallecas cerca del parque Amós Acero. Manuel se presentó con dos amigos y se dispuso a entrar en el establecimiento mientras lanzaba botellas a la calle y retaba a la clientela.

«Me da igual la Policía, yo ya he estado en la cárcel», le gritó al agente antes de apuñalarlo repetidas veces. No era su primera vez; Manuel ya cumplió una condena de 18 años en prisión y tiene antecedentes por pegar a policías.

Ni dos días pasó en el calabozo

Ni dos días llegó a pasar en el calabozo. Detenido el sábado por la noche, Manuel pasó a disposición judicial el lunes por la tarde y quedó en libertad, aunque investigado por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y amenazas graves.

Ahora, la Policía Nacional le busca por un nuevo ataque, esta vez mortal, a otro ciudadano, a pleno día y en el centro de Madrid.