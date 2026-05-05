La Audiencia Provincial de Madrid ha dado por probado que los jefes de la banda latina de los Dominican Don’t Play (DDP) de la zona de Campamento (Madrid) ordenaron y organizaron el asesinato del joven dominicano Sailen Huraldo en la puerta de la discoteca Caña Brava de Fuenlabrada en el año 2022. Los asesinos, menores, ya fueron condenados y quedaban por juzgar sus jefes, ahora setenciados.

En consecuencia, el líder de los DDP Joaquín D. ha sido condenado a la pena de prisión permanente revisable por asesinato con pertenencia a grupo criminal. La sentencia también le impone al líder de la banda latina, siete años de prisión por cada uno de los tres delitos de asesinato en grado de tentativa con pertenencia a grupo criminal, un año por tenencia ilícita de armas y otro año por posesión de armas prohibidas.

En la misma causa, la Audiencia condena a su lugarteniente de la banda latina de los DDP, Kevin H. a veinte años de cárcel por asesinato con pertenencia a grupo criminal; cinco años de prisión por cada una de las tres tentativas de asesinato; seis meses por tenencia ilícita de armas y otros seis meses por armas prohibidas.

El tercer pandillero, Benji M. ha sido condenado a cuatro años de prisión por pertenencia a grupo criminal, mientras que V. G., el conductor de la furgoneta que trasladó a los asesinos hasta el lugar del crimen, ha resultado absuelto de todos los cargos.

Un disparo y 3 machetazos

Un disparo a bocajarro con un revólver del 38 y tres machetazos en la cabeza, acabaron de golpe con la trayectoria vital del joven de 21 años, Sailen Huraldo, en la puerta de la discoteca Cañabrava de Fuenlabrada (Madrid) la madrugada del 3 de noviembre del año 2022.

El joven se vio envuelto en una venganza mortal entre los pandilleros de las bandas latinas de los Dominican Don’t Play (DDP) y los Trinitarios, con los que la víctima simplemente simpatizaba.

Los asesinos eran menores

Los dos asesinos de Sailen ya fueron condenados por el crimen y han declarado como testigos en este juicio contra sus jefes, acusados de darles las órdenes y el plan para matar a la víctima. i

Durante su comparecencia, el asesino menor de edad, intentó exculpar a su banda de los Dominican Don’t Play (DDP) y a los otros pandilleros acusados de ayudarle a cometer el crimen: «Salió de mí, me dio la loquera y punto».