Las autoridades griegas han confirmado el hallazgo del cadáver de Francisco de Paula, el joven montañero de Jaén desaparecido en el monte Olimpo hace una semana. El hallazgo se ha producido en la zona conocida como Zonaria, en las escarpadas laderas del macizo, dentro de un área que estaba siendo minuciosamente peinada tras reactivarse las labores de rastreo suspendidas por el mal tiempo.

Un amplio operativo de rescate ha localizado el cuerpo sin vida de Francisco, de 27 años, durante una búsqueda en la que han participado más de una veintena de bomberos especialistas en rescate de montaña, apoyados por equipos de voluntarios y drones de vigilancia térmica y visual.

La familia de Francisco había pedido ayuda a los medios de comunicación para localizar a las últimas personas que pudieron hablar con el desaparecido antes del suceso.

La desaparición

Francisco, vecino de Andújar de 25 años, desapareció el pasado martes día 19 de mayo, mientras realizaba la ruta de los Tres Picos, una de las travesías más duras de la zona. Su familia partió el pasado viernes hacia Grecia para participar en su búsqueda y localizar a posibles testigos de su desaparición.

«Nos vamos hoy para Málaga y desde allí a Grecia, necesitamos que se difunda la noticia de su desaparición para encontrar nuevas pistas que nos permitan dar con él. Tenemos todo el apoyo del Ayuntamiento de Andújar y estamos en contacto permanente con la jefa del operativo de búsqueda de Grecia», contaba su hermano Juan José.

Francisco salió del refugio a las 6:00 horas de la mañana del martes para ascender a la cumbre del monte Olimpo. El joven viajó a Grecia el pasado sábado, «Su objetivo era subir al tercer pico del Olimpo, pero no iba bien preparado, especialmente para las malas condiciones del tiempo en ese momento», explicó su hermano.

Los últimos que le vieron con vida

Los últimos que vieron a Francisco fueron los integrantes de un grupo de senderistas alemanes que le hicieron la fotografía que encabeza esta información.

Estos senderistas decidieron abandonar la subida al pico debido a las malas condiciones meteorológicas e intentaron sin éxito convencer a Francisco de que hiciera lo propio, pero él decidió continuar.

Otro grupo de senderistas británicos asegura haberlo visto un poco más tarde e intentar también que les siguiera de vuelta al refugio, pero el español decidió proseguir con la subida al pico.

Su pista se perdió a las 9:18 horas

La pista de Francisco se perdió a las 9:18 horas del martes. Ahí comenzó a fallar la cobertura del teléfono móvil del joven desaparecido y no se le volvió a ver.

El miércoles, solo unas horas después, su familia interpuso una denuncia por su desaparición ante la Policía Nacional y en la embajada de España en Grecia.

Desde entonces, bomberos y policías habían montado un operativo de búsqueda para localizar a Francisco, que ha terminado dando resultado, aunque no el que más esperaba la familia.