Palma arrancará en Son Gotleu un plan de puesta a punto para «revertir el deterioro» de sus barrios

Palma arrancará en Son Gotleu y ejecutará un plan de mantenimiento y puesta a punto para «revertir el deterioro» de sus barrios después de «décadas de abandono y promesas incumplidas».

Un plan de regeneración, renovación y revitalización para hacer frente a la «obsolescencia» de muchas edificaciones y «deficiencias urbanísticas existentes» mediante actuaciones integrales de renovación y reurbanización.

Las intervenciones incluirán mejoras en la movilidad rodada y peatonal, la implantación de infraestructuras verdes, la renovación de aceras, calles, plazas y alumbrado público, así como la creación y recuperación de espacios públicos seguros, accesibles y de calidad.

Esta es una de las medidas que ha anunciado el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), en el inicio del Debate del Estado de la Ciudad, iniciado este lunes en el salón de plenos de la plaza de Cort.

Estas actuaciones ha sostenido que serán «fundamentales» para garantizar unas condiciones adecuadas de «habitabilidad, salubridad y sostenibilidad». También para impulsar la dinamización del comercio local, favorecer la actividad económica y promover los usos lúdicos y deportivos que contribuyen a «fortalecer la convivencia y mejorar la cohesión social».

Por eso, este plan empezará a desarrollarse de manera «inmediata» y contará además con la colaboración y el compromiso del Govern, con quienes se ultima la firma de un protocolo de intenciones centrado inicialmente en el barrio de Son Gotleu.

Este protocolo constituirá una experiencia piloto de colaboración institucional que podrá extenderse posteriormente a otros barrios de Palma, como Camp Redó, La Soletat o Verge de Lluc, e incorporará tanto una hoja de ruta de actuaciones concretas como los mecanismos de financiación necesarios para garantizar su ejecución.

También Martínez ha anunciado que el Ayuntamiento de Palma comenzará los trámites para crear su área metropolitana, en la que se incluirán los diez municipios con los que limita, entre los que figuran Calvià, Llucmajor o Marratxí.

Área metropolitana

El primer edil ha subrayado que Palma conforma una realidad urbana, social y económica «plenamente integrada» con estas otras localidades, dado que, a su modo de ver, «existe una continuidad territorial y poblacional que transciende los límites administrativos», por el uso compartido de infraestructuras viarias, servicios públicos o su desarrollo urbanístico.

Así, ha resaltado que esta Área Metropolitana de Palma es una «aspiración política» y una «realidad consolidada», puesto que sería un espacio real con «necesidades específicas» y con un peso demográfico, económico y social en Mallorca y el conjunto de Baleares.

Martínez ha alegado que esta interrelación permanente generaría «importantes oportunidades de cooperación y desarrollo compartido». Sin embargo, ha advertido que también «evidencia desequilibrios y disfunciones» que requieren una «respuesta coordinada», entre las que ha citado una «presión creciente sobre infraestructuras y servicios públicos, duplicidades administrativas, dificultades de planificación y problemas de eficiencia en la gestión y racionalización del gasto».