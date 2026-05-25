El alcalde de Palma tilda de «auténtica vergüenza» y «bochornoso espectáculo» la imputación de Zapatero

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, ha tildado de «auténtica vergüenza» y «bochornoso espectáculo» la imputación del ex presidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2026, que se está celebrando en el salón de plenos de la plaza de Cort.

De esta manera ha abierto el primer edil la sesión, ya que ha alegado que no referirse a este asunto sería un «ejercicio de miopía política» e «irresponsabilidad», puesto que Palma «no es una ciudad al margen de la realidad» de España.

Asimismo, ha defendido que lo que ocurre a nivel nacional «afecta, apela y preocupa profundamente» a la política local, dado que, a su juicio, la política española se encuentra en una situación de «una gravedad inédita».

Martínez ha sostenido que desde el Consistorio asisten con «estupor» y «vergüenza» a una «degradación institucional sin precedentes», que estaría «capitaneada» por el Gobierno central.

Así, se habría provocado una «deriva» que «amenaza» los cimientos del Estado de derecho por una forma de gobernar en la que, en su opinión, «el fin justifica cualquier medio» en aras de la «supervivencia política y personal», que habría «sepultado» el interés general de los ciudadanos.

Además, ha apuntado que el clima de «sospecha, inestabilidad y escándalo» se habría convertido en una «tónica habitual». Todo esto ha asegurado que «arrastra el prestigio» de las instituciones por el «fango de la irresponsabilidad, el tacticismo y la falta de ética».

Por estos motivos, ha reivindicado que el Debate del Estado de la Ciudad cobra una «dimensión mayor» frente al «ruido ensordecedor» del Gobierno de España, al que ha acusado de ejercer una «política de la división y el descrédito» con concesiones que son «inaceptables».

«El Ayuntamiento de Palma tiene la obligación moral y cívica de ser un contrapeso con su gestión diaria y de denuncia firme de la corrupción. Por eso no se puede permanecer callados ante quienes usan las instituciones en beneficio propio y debe alzar la voz ante la sombra de la corrupción que arroja la política nacional», ha argumentado.

Martínez ha puesto a la corporación local como un ejemplo de «otra forma de hacer política basada en la honestidad, el rigor y el respeto», dedicada a «gestionar los problemas reales» para «devolver la dignidad a las instituciones».