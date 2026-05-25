Los turistas conocerán en sus hoteles qué hace el Govern con la ecotasa que pagan a diario en Baleares si se alojan en un establecimiento turístico. Se trata de una campaña informativa que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Marga Prohens en alojamientos para acercar a los visitantes los proyectos financiados por el Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa).

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha puesto en marcha una acción de comunicación dirigida de forma directa a las federaciones de alojamiento y establecimientos hoteleros del archipiélago para dar a conocer las herramientas informativas de la nueva plataforma web illessostenibles. travel.

El objetivo de esta iniciativa es habilitar un canal de colaboración público-privada que permita a los visitantes conocer con nitidez y rigor la finalidad del impuesto que abonan durante su estancia, así como el destino exacto de los fondos recaudados. Una ecotasa con un precio de entre uno y cuatro euros por persona y noche, en función de la categoría del alojamiento y de los meses de temporada.

Para ello, la nueva web incorpora un apartado de descargas con materiales didácticos y divulgativos en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y alemán). Estas herramientas —diseñadas en formatos adaptables para los establecimientos— incluyen fichas informativas de cada uno de los proyectos aprobados y ejecutados en las islas, equipadas con códigos QR que facilitan el acceso directo a la información de cada iniciativa.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha destacado la importancia de esta medida y ha puesto en valor cómo el Govern «cumple escrupulosamente con el compromiso de rendir cuentas y aportar la máxima transparencia en la gestión del impuesto».

En este sentido, Bauzà ha recordado que los establecimientos turísticos constituyen el principal punto de contacto con los visitantes en su día a día.

«A través de esta acción, ofrecemos al sector unas herramientas útiles y rigurosas para resolver dudas y certificar a los clientes el impacto positivo de su aportación. No gobernamos sumando cifras de turistas; gobernamos para que cada euro que aporta el turismo se devuelva multiplicado en forma de bienestar para el residente, con consumo de territorio cero y con inversiones estructurales tangibles en medio ambiente, patrimonio cultural y movilidad sostenible en la totalidad de las Islas Baleares».

Los materiales informativos ya estarán a disposición de todas las patronales y establecimientos de las islas para su libre descarga e implantación en las recepciones y espacios comunes a las puertas de la temporada estival.