Campos estudia ampliar la querella contra dirigentes de la izquierda balear que apoyan que le llamen «puto nazi»

El diputado balear en el Congreso de Vox, Jorge Campos, estudia ampliar la querella contra dirigentes de la izquierda balear que apoyan al ex presidente podemita del Parlament, Baltasar Picornell, que en reiteradas ocasiones lo llamó «puto nazi» y que está citado a declarar el próximo 11 de junio a las 10:00 horas, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma.

Nada más hacer pública la querella en redes sociales, el líder de los independentistas de Mallorca, Lluís Apesteguia, no dudó en mostrar su apoyo a Picornell. «Siempre en su equipo. Da igual cuándo leas esto, porque entre la buena y la mala gente nunca nos tenemos que equivocar de bando».

En la misma línea, el también diputado separatista de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, respaldaba a Picornell. «Todo el apoyo. Te limitaste a describir tal cual un personaje concreto. Eso no es insultar. Gracias por haber sido un presidente digno del Parlament. No como el que tenemos ahora».

Del mismo bando político, aunque ahora retirado de la política activa, el ex diputado balear de Més David Abril también ha expresado en redes sociales, en concreto en X, su apoyo al ex presidente del Parlament Picornell.

«Ánimos compañero… Hace semanas que comemos «prioridad nazi» por todas partes, pero reciben a quienes critican al fascismo… ¡Signos de estos tiempos de monstruos! Cara alta y toda la solidaridad».

Los separatistas englobados en la denominada Asamblea Soberanista de Mallorca también han respaldado a Picornell. «Todo nuestro apoyo. Este facha forastero tiene más cara que espalda».

Picornell admitió este pasado miércoles su condición de demandado, tal y como ya había informado OKBALEARES, y ahora será el juez de instrucción encargado del caso el que determinará si archiva la causa o abre juicio oral si aprecia indicios sólidos de que el expresidente del Parlament pudo incurrir en un delito de injurias.

Hay que indicar que las vejaciones e insultos por parte de Baltasar Picornell contra Jorge Campos no son un hecho aislado o un exabrupto fruto de la inmediatez de las redes sociales, «sino una conducta reiterada, obsesiva y sistemática en el tiempo”, según la querella interpuesta por el diputado de Vox, que está representado por el abogado Eduardo Luna.

Asimismo, según consta en la denuncia, la expresión «puto nazi» excede los límites de la crítica política amparada por la libertad de expresión constitucional. Este insulto en concreto no es un argumento político, sino una frase que busca «deshumanizar a la víctima, atribuirle falsamente una ideología totalitaria y genocida responsable de crímenes de lesa humanidad, y lesionar gravemente su dignidad personal y profesional ante la opinión pública».