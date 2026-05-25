El infiltrado del calcetín: sexo, droga y lujo en una red internacional que operaba entre Ibiza y Alcúdia

Un simple calcetín se convirtió en la pista clave que terminó destapando una de las presuntas redes de tráfico de drogas en Baleares. En su interior no había ropa, sino varias dosis de MDMA, cocaína de alta pureza y pastillas de éxtasis listas para su distribución en el mercado del ocio nocturno. Un intento desesperado de ocultación que acabó abriendo una investigación mucho más amplia sobre el supuesto entramado criminal.

Un extenso escrito de acusación de la Fiscalía ha destapado el funcionamiento de una presunta red de tráfico de drogas que operaba entre las principales zonas turísticas de Baleares, con epicentros en Ibiza, Alcúdia, Can Picafort y Pollença. El caso, todavía pendiente de juicio, describe una estructura internacional dedicada a la distribución de cocaína, MDMA y otras sustancias sintéticas en el mercado del ocio nocturno.

Según el informe, la organización habría aprovechado el flujo constante de turistas y el ambiente festivo de la temporada alta para introducir y distribuir estupefacientes, especialmente en locales de ocio nocturno, playas y zonas de gran afluencia.

Uno de los episodios más llamativos del procedimiento se produjo el 30 de agosto de 2016 en Ibiza, cuando agentes de la Policía Nacional interceptaron un vehículo sospechoso. En el interior viajaba el ciudadano británico Samuel Peter John Ellerington, quien, según la acusación, intentó ocultar la droga introduciendo un calcetín en su zona genital para evitar ser descubierto.

En su interior, los agentes encontraron siete bolsitas de MDMA en polvo, tres bolsitas de cocaína de alta pureza, diez comprimidos de MDMA con el logotipo «Rolls Royce» y tres pastillas de éxtasis con forma de fantasma, además de dinero en efectivo presuntamente procedente del tráfico de drogas. La Fiscalía solicita para él cuatro años de prisión y una multa.

En otro punto de la investigación, en Palma, fue detenido el ciudadano colombiano Richard Fabian Bermúdez Rosero, que portaba dieciocho bolsitas de una sustancia conocida como «polvo rosa», una mezcla de ketamina y MDMA destinada al consumo recreativo. El Ministerio Público solicita para él cuatro años y seis meses de prisión y su expulsión de España durante ocho años.

El caso más complejo se sitúa en el norte de Mallorca, donde un informe de la Fiscalía de Inca detalla la actividad de un grupo supuestamente dedicado a la venta de cocaína en zonas de ocio. Los principales implicados serían Nour Eddine Laquaj, su primo Mohamed L. y Hamid E., quienes habrían operado de forma habitual en Alcúdia, Can Picafort y Pollença.

La investigación se activó tras un episodio clave, cuando Nour E, fue sorprendido intentando recuperar una bolsa escondida en el falso techo de un baño de una pizzería en el Puerto de Alcúdia. En su interior había cerca de treinta gramos de cocaína de gran pureza valorados en unos 1.800 euros.

Posteriormente, el principal investigado habría huido a Marruecos para evitar su arresto, regresando meses después a España, lo que permitió a la Guardia Civil poner en marcha la denominada Operación Postil, con seguimientos, vigilancias y escuchas telefónicas.

Durante los registros, Mohamed L. intentó deshacerse de pruebas arrojando un calcetín por la ventana que contenía dos bloques de cocaína de gran pureza valorados en más de 6.000 euros. En su domicilio se localizaron balanzas de precisión y dosis preparadas para la venta, mientras que en otra vivienda se incautaron envoltorios de droga, cannabis y dinero en efectivo.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Mohamed por reincidencia y penas de hasta dos años y nueve meses para los otros implicados, además de interesar en varios casos la expulsión del territorio nacional como sustitución parcial de la condena. El procedimiento continúa su curso judicial mientras se analiza una de las presuntas redes de narcotráfico vinculadas al ocio nocturno más detalladas de los últimos años en Baleares.