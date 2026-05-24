Los implicados de Plus Ultra en el ‘caso Zapatero’ manejaron 50.000 € para «cuidar a jueces, policías y funcionarios»

Dos implicados de Plus Ultra en el caso Zapatero hablaron de un «paquete de 50.000 euros» con la intención de «cuidar a los jueces, policías y funcionarios», según una de las conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y que aparecen en el informe -al que ha tenido acceso OKDIARIO- remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

En concreto, los investigadores hacen referencia a una conversación fechada el 30 de diciembre de 2020, esto es, dos meses antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizara el polémico rescate de Plus Ultra (en Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021) y el caso acabara en los tribunales. Los interlocutores que aparecen aquí son el empresario peruano Felipe Baca, próximo al venezolano Rodolfo Reyes, ex consejero de Plus Ultra, y el abogado de la compañía aérea, Miguel Palomero.

El informe de la UDEF subraya que «en fecha 31/12/2020 de la conversación mantenida entre Miguel Palomero y Felipe Baca, Felipe Baca le dice a Miguel Palomero que cree que en ese paquete sí (sic) hay 50 (50.000€ en efectivo). Palomero le responde: «Bien, hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios, jeje».

La conversación es la siguiente:

[30/12/20, 12:45:17] Felipe Baca: A que hora van a venir

[30/12/20, 12:45:20] Felipe Baca: Ya me quiero ir

[30/12/20, 12:53:18] Miguel Palomero: De camino

[30/12/20, 12:53:22] Miguel Palomero: Ok?

[30/12/20, 12:53:28] Felipe Baca: Ok

[30/12/20, 13:03:47] Felipe Baca: Ya me voy a ir

[30/12/20, 21:17:33] Miguel Palomero: Hola

[30/12/20, 21:17:40] Miguel Palomero: Que tal

Llegaste?

[31/12/20, 8:34:07] Felipe Baca: Hola Miki todo bien que tal tu almuerzo ?

[31/12/20, 8:34:18] Felipe Baca: Creo que en ese paquete si hay 50

[31/12/20, 8:57:27] Miguel Palomero: Holaaaaaaaa

[31/12/20, 8:57:56] Miguel Palomero: Bien hay que cuidar a los jueces, policías y

funcionarios jeje

[31/12/20, 8:58:01] Miguel Palomero: Luego lo cuento

[31/12/20, 9:01:29] Felipe Baca: Muy bien

A continuación, en el desarrollo de esta misma conversación, los agentes destacan que estos investigados hablan de efectuar dos pagos a dos mujeres: una de ellas es Jésica Rodríguez, la escort que fue novia del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ahora mismo en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid). La otra mujer se llama «Alejandra».

Extracto de la conversación entre Felipe Baca y Miguel Palomero.

El instructor señala que el 31 de diciembre de 2020, Felipe Baca encargó al abogado Palomero «la realización de dos pagos, uno por un importe de 3.000 euros a Alejandra, aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano, y otro por un importe de 2.000 euros a Jessica, remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre Jess con un número de teléfono español», precisa el juez Calama.

«Como titular del número de teléfono español consta Jésica Rodríguez García, conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos Meco», añade el auto de imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría mediado en el rescate de Plus Ultra, según los investigadores, y habría cobrado comisiones de esta trama.

La vía de Zapatero

El instructor Calama también relata que en la operación para conseguir el rescate de 53 millones de la aerolínea se articularon «dos líneas de influencia diferenciadas» como «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos», esto es, «una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos» y «otra a través de José Luis Rodríguez Zapatero». «Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de este último la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos», precisa el juez.

Además, a partir de las diligencias efectuadas, el juez subraya la conformación de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada, y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».