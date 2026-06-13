Los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en Parla, junto a la M-408. El fuego afecta a varios camiones y casetas prefabricadas, según informa el 112 Comunidad de Madrid en redes sociales.

Por el momento, se desconocen cuáles han sido las causas que han originado las llamas.

Los agentes piden precaución al circular por la zona. Y el SUMMA112 mantiene activado un dispositivo preventivo.

Desde el Ayuntamiento piden a los vecinos que mantengan las ventanas de sus hogares cerradas a causa del incendio que se está produciendo de un camión en una nave. Las autoridades informan que el viento está moviendo la columna de humo hacia Parla Este.

https://x.com/AytoParla/status/2065780680487776662?s=20