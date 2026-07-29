Primer tráiler de ‘Jumanji: Mundo abierto’: Dwayne Johnson y compañía llevan el salvaje juego al mundo real

Siete años después de la anterior entrega, Sony Pictures se prepara para lanzar lo que parece el gran episodio final de la franquicia de la que parte el peculiar libro de Chris Van Allsburg. Con eso sí, un «pequeño cambio» en las reglas del juego: Jumanji: Mundo abierto trae su ecosistema salvaje al mundo real.

Tal y como ya sucedía en la cinta original de Joe Johnston, ahora los jóvenes protagonistas del reboot deberán lidiar con toda una serie de peligrosos animales que irrumpen sin control en su ciudad. Contando además con la particularidad de no controlar ya a los avatares del videojuego. Los personajes interpretados por Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart se encuentran en un modo NPC (Non-Player Character), aportando cierta comicidad a una historia y dejando a los jóvenes adolescentes que antaño los manejaron sin poder contar con sus habilidades. Jake Kasdan vuelve a la dirección con un guion que, en esta ocasión, ha firmado en solitario.

El resto del elenco se completa con Awkwafina, Nick Jonas, Danny DeVito y Rhys Darby. Aparte de los jóvenes titulares encarnados por Alex Wolff, Ser’Darius Blain, Morgan Turnes y Madison Iseman. Jumanji: Mundo abierto llegará a los cines el próximo 25 de diciembre.

Tráiler de ‘Jumanji: Mundo abierto’

La recaudación total de la propiedad intelectual supera los 2.000 millones de dólares. La cinta de 1995 fue todo un éxito y, con sus 262 millones en la taquilla, terminó convirtiéndose en una cinta generacional. 22 años más tarde, Sony Pictures lanzó el reinicio, rehuyendo del formato del juego de mesa y llevándose la gamificación de la trama al terreno de las consolas y los videojuegos.

El resultado financiero fue inmejorable. Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017) logró recaudar 962 millones y la secuela, Jumanji: Siguiente nivel (2019) generó 800 millones para las arcas del estudio. Jumanji: Mundo abierto intentará replicar el fenómeno y en su tráiler, editado con la icónica canción de la banda Europe, ya nos dan a entender que esta es una acometida final para la IP.

El adelanto promocional también nos revela que la historia volverá en algún momento a la jungla digital, con otros roles manejando a los avatares de Johnson y compañía. Por lo que quizás la trama se divida en una secuencia en paralelo a medio camino del mundo real y el ecosistema presente y mágicamente vivo de dentro del cartucho retro.

Dwayne Johnson necesita un taquillazo

Fue uno de los actores más taquilleros hace bien poco, pero Dwayne Johnson encadena una racha peyorativa un tanto preocupante para su estatus de estrella. En 2022 protagonizó el desastre de Black Adam y, entre polémicas, Red One fue un producto insostenible para el streaming de Prime Video.

Por si esto fuera poco, la mala acogida de The Smashing Machine cercenó cualquier posibilidad de éxito en la temporada de premios y el live-action de Vaiana este año ha sido un fracaso estrepitoso. Jumanji: Mundo abierto puede ser una oportunidad única de reconciliarse con la audiencia y lograr ser de nuevo un hombre clave para los estudios que busquen grandes éxitos comerciales en el box office.