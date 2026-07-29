Incendios

Vota: ¿Estás preparado para actuar ante un incendio?

¿Lo sabes todo de Zendaya? Descúbrelo en este test sobre la protagonista de ‘Spider-Man’

Vota: ¿Quién crees que es el misterioso «topo» del que habla Kiko Rivera en su último comunicado?

Incendios, Madrid
(Foto: Cool)
Marta Morales

Los incendios pueden declararse en cualquier momento y lugar, desde una vivienda o un vehículo hasta una zona natural, y saber cómo actuar durante los primeros minutos puede marcar la diferencia. ¿Estás preparado para responder ante una emergencia? Pon a prueba tus conocimientos con este test de verdadero o falso y descubre si conoces las recomendaciones básicas para proteger tu seguridad y la de quienes te rodean.

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