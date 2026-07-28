Vota: ¿Quién crees que es el misterioso «topo» del que habla Kiko Rivera en su último comunicado?

Kiko Rivera se encuentra viviendo un complicado revés de salud. El DJ sufrió hace unos días un ictus (el segundo de su vida) y, este lunes, 27 de julio, compartió un comunicado en Instagram anunciando que había recibido el alta hospitalaria. Sin embargo, en ese escrito hubo una frase que no pasó desapercibida. En concreto, con la que agradeció que se hubiera respetado su privacidad, asegurando que no tenía duda de que eso había sido posible, en parte, porque determinadas personas ya no forman parte de su círculo más cercano. «Este revés me ha servido para confirmar que el famoso topo no estaba donde muchos pensaban. Esa persona, afortunadamente, ya no forma parte de mi vida», decía.

Kiko ha preferido no revelar la identidad de esa persona, pero sus palabras han provocado una oleada de especulaciones en redes sociales, donde numerosos usuarios han compartido sus propias teorías y han mencionado los nombres que podrían estar detrás de esas declaraciones. Sin que exista confirmación alguna por parte del hijo de la tonadillera, ¿quién crees que es el «topo» al que se refiere? Participa en nuestra encuesta y vota entre los que más se repiten.