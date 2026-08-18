Agosto en Menorca es un estado mental además de un destino: la isla se mueve a otro ritmo, el de las calas que cambian de color con la luz, las tardes largas que parecen no acabarse nunca y esas noches cálidas en las que cenar al aire libre se convierte en casi una obligación. En este contexto, la gastronomía cobra un papel protagonista. Este recorrido por restaurantes para visitar en agosto es una invitación a descubrir mesas junto al mar, rincones escondidos en pueblos tranquilos y propuestas donde la cocina menorquina se reinventa sin perder su esencia. Lugares que funcionan especialmente bien en esta época del año, cuando la isla está en su momento más vibrante, pero todavía conserva esa sensación de calma que la hace única.

Cantina Menorca

En pleno enclave histórico de la Illa del Rei, frente al puerto de Mahón, se encuentra Cantina Menorca, un restaurante que ya de por sí justifica la excursión en barco. El espacio ocupa antiguas construcciones rehabilitadas en un entorno casi museístico, rodeado de naturaleza y con vistas directas al mar, lo que lo convierte en uno de los lugares más singulares para comer en toda la isla. Aquí conviven los arroces para compartir, como el negro con calamar y alioli o el meloso de marisco, con platos muy reconocibles de la isla, como la berenjena ahumada con sobrasada y nueces o los puerros a la brasa con queso brossat. También destacan los pescados del día, el calamar a la plancha o las gambas rojas fritas, siempre con una ejecución sencilla pero cuidada.

Café Balear

Un clásico de la isla especializado en pescado y marisco fresco que llega directamente de su propia embarcación, lo que garantiza una cocina de producto muy ligada al mar. Destacan elaboraciones icónicas como la caldereta de langosta, los arroces marineros o el famoso pica-pica de marisco, además de pescados del día trabajados de forma sencilla pero precisa.

S’Amarador