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Los restaurantes de Menorca donde comer en agosto: calderetas, arroces y cocina con identidad propia

De Maó a Ciutadella: los restaurantes imprescindibles de Menorca

Dónde comer en Menorca en agosto: una ruta por los restaurantes más especiales

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(Foto: Canva)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Agosto en Menorca es un estado mental además de un destino: la isla se mueve a otro ritmo, el de las calas que cambian de color con la luz, las tardes largas que parecen no acabarse nunca y esas noches cálidas en las que cenar al aire libre se convierte en casi una obligación. En este contexto, la gastronomía cobra un papel protagonista. Este recorrido por restaurantes para visitar en agosto es una invitación a descubrir mesas junto al mar, rincones escondidos en pueblos tranquilos y propuestas donde la cocina menorquina se reinventa sin perder su esencia. Lugares que funcionan especialmente bien en esta época del año, cuando la isla está en su momento más vibrante, pero todavía conserva esa sensación de calma que la hace única.

Cantina Menorca

En pleno enclave histórico de la Illa del Rei, frente al puerto de Mahón, se encuentra Cantina Menorca, un restaurante que ya de por sí justifica la excursión en barco. El espacio ocupa antiguas construcciones rehabilitadas en un entorno casi museístico, rodeado de naturaleza y con vistas directas al mar, lo que lo convierte en uno de los lugares más singulares para comer en toda la isla. Aquí conviven los arroces para compartir, como el negro con calamar y alioli o el meloso de marisco, con platos muy reconocibles de la isla, como la berenjena ahumada con sobrasada y nueces o los puerros a la brasa con queso brossat. También destacan los pescados del día, el calamar a la plancha o las gambas rojas fritas, siempre con una ejecución sencilla pero cuidada.

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(Foto: Cantina Menorca)

Café Balear

Un clásico de la isla especializado en pescado y marisco fresco que llega directamente de su propia embarcación, lo que garantiza una cocina de producto muy ligada al mar. Destacan elaboraciones icónicas como la caldereta de langosta, los arroces marineros o el famoso pica-pica de marisco, además de pescados del día trabajados de forma sencilla pero precisa. 

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(Foto: Café Balea

S’Amarador

S’Amarador es uno de los restaurantes más emblemáticos del puerto de Ciutadella, situado junto al puente y con una de las terrazas más codiciadas de la isla por sus vistas directas al mar y a la puesta de sol. La cocina se centra en el producto del mar y en la tradición menorquina, con una clara vocación marinera. En su carta destacan los arroces marineros, la caldereta de langosta, uno de los grandes clásicos de la isla, y pescados frescos del día preparados a la plancha o al horno. También son habituales las tapas de marisco como gambas, almejas o calamares, siempre con una elaboración sencilla que busca resaltar el producto.

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(Foto: S’Amarador)

Smoix

Smoix es uno de los grandes nombres de la cocina de autor en Menorca y se encuentra en un entorno especialmente singular, en el Hotel Rural Sant Ignasi, a las afueras de Ciutadella. El restaurante está rodeado de naturaleza, en una antigua finca del siglo XVIII. La cocina está dirigida por el chef Miquel Sánchez y se basa en el producto de temporada y en una interpretación muy cuidada de la gastronomía mediterránea. La carta es breve y cambia con frecuencia, con dos menús degustación, uno omnívoro y otro vegetal, que reflejan su filosofía de respeto al producto. 

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(Foto: Smoix)

El Rais

El Rais, del grupo Ses Forquilles, se sitúa en primera línea del puerto de Mahón, una de las ubicaciones más privilegiadas para comer en Menorca en agosto, con una gran terraza abierta al mar y un ambiente vibrante pero sofisticado. La cocina gira en torno al arroz como eje central, aunque no se trata de una arrocería convencional. Aquí se reinterpretan los clásicos con técnicas contemporáneas y un enfoque creativo: desde el arroz del senyoret hasta versiones con pluma ibérica o arroces negros de marisco. La carta se completa con platos muy reconocibles del grupo, como el tartar de solomillo de vaca menorquina, las láminas de wagyu ahumado o el atún en diferentes elaboraciones, además de propuestas a la brasa y opciones de pescado fresco.

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(Foto: El Rais)

Cap Roig

En la costa norte de Menorca, en la tranquila zona de Sa Mesquida a pocos minutos de Mahón, se encuentra Cap Roig, un restaurante histórico encaramado sobre los acantilados con vistas abiertas a una de las calas más salvajes de la isla. La cocina es puramente marinera y muy centrada en el producto local, con especial protagonismo del pescado fresco y el marisco. Aquí destacan las langostas, que pueden servirse en caldereta o a la plancha, los arroces marineros, la fideuà y pescados como el mero o el gallo de San Pedro. 

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(Foto: Cap Roig)

Es Cranc

En pleno corazón de Fornells, uno de los pueblos marineros más icónicos del norte de la isla, Es Cranc es toda una institución gastronómica en Menorca, especialmente en temporada de verano. Situado en una calle tranquila muy cerca del puerto, es un restaurante clásico al que se viene casi en peregrinación para probar su cocina marinera en estado puro. Su gran especialidad es la caldereta de langosta, el plato más emblemático de la isla, elaborada de forma tradicional con un caldo intenso y la langosta troceada en su punto justo de cocción.

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(Foto: Canva)

Cova d’en Xoroi

En el acantilado de Cala en Porter, Alaior, se encuentra la icónica Cova d’en Xoroi, uno de los lugares más espectaculares de Menorca para vivir el atardecer y la noche en agosto. Se trata de una cueva natural abierta al mar que ha sido transformada en bar, mirador y club, con terrazas escalonadas excavadas en la roca que parecen colgar sobre el Mediterráneo.

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(Foto: Cova d’en Xoroi)

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