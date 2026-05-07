Desde 47 euros por remolacha y pasta hasta 270 euros por ostras y caviar: esto es lo que cuesta cenar en un restaurante con estrella Michelin

Comer en un restaurante con estrella Michelin nos descubre la manera de invertir un dinero que puede ser excesivo si tenemos en cuenta los alimentos que forman el menú. En un tipo de menú en el que se paga la genialidad de estos expertos que no dudan en mezclar determinados ingredientes para darnos lo mejor de una cocina que se ha ganado un premio al ser una de las más destacadas de estos días. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Es momento de visualizar una serie de alimentos que parece que son dignos de una nueva realidad que parece que vamos a ver llegar de forma sorprendente. Sin duda alguna, estaremos a merced de una situación que puede complicarse por momentos y acabará siendo la que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué es lo que nos espera con la llegada de una estrella Michelin que realmente puede ser esencial que tengamos en mente. Una novedad que nos descubre un menú por un precio que puede parecer astronómico, aunque en realidad forma parte de un conjunto que vende una experiencia única.

Esto es lo que cuesta cenar en un restaurante con estrella Michelin

En España tenemos la suerte de contar con varios restaurantes con estrella Michelin que no son caros. Con un menú degustación de poco más de 30 euros, siendo el menú del día o de unos 60 euros, en el caso de que tengamos en mente una serie de detalles que pueden ser claves en estas próximas jornadas.

El turismo gastronómico siempre es una buena excusa para salir de casa y sumergirnos de lleno en una serie de sabores nuevos. Sin duda alguna, podremos descubrir la esencia de una combinación de ingredientes que pueden ser claves en estos días en los que cada bocado cuenta.

Un restaurante con estrella es siempre una buena opción para descubrir la esencia de una cocina, que como en este caso, puede estar marcada por unos cambios que serán esenciales que tengamos en cuenta. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en breve con este tipo de elementos que serán claves. Saber qué cuesta cenar en un restaurante con estrella Michelin con antelación nos puede descubrir más de una sorpresa.

270 por ostras y caviar o más de 40 euros por remolacha

La remolacha no es un ingrediente que quizás tengamos en casa o que usemos con frecuencia, aunque forma parte de uno de los más usados en determinadas cocinas en los que estas raíces se convertían en un alimento empleado para guisos o ensaladas.

The Best chefs awards nos presentan a un genio culinario de Flandes, considerado junto a David Muños dos de los más jovenes y talentosos del mundo. Tal y como nos explican de este cocinero: «Gert De Mangeleer es un chef belga conocido por su cocina refinada y emocional, que mezcla la precisión con influencias globales y redefine la gastronomía belga moderna».

Siguiendo con la misma explicación: «Gert De Mangeleer, nacido en 1977 en Bélgica, es una de las figuras más influyentes de la gastronomía belga moderna. Su primer recuerdo culinario, arroz con leche con azúcar moreno hecho por su madre, marcó el comienzo de una fascinación de toda la vida por la comida y el sabor. Después de adquirir experiencia en varios restaurantes de renombre en Bélgica y los Países Bajos, Gert conoció al sumiller Joachim Boudens, con quien formaría una asociación creativa duradera. En 2002, se hicieron cargo del restaurante Hertog Jan, transformándolo en un símbolo de innovación y excelencia culinaria. En pocos años, el dúo obtuvo reconocimiento internacional por su enfoque refinado, visión única y dedicación a la artesanía. La cocina de Gert se caracteriza por la armonía, la precisión y la emoción, una arquitectura de sabor inspirada tanto en sus raíces belgas como en sus viajes por Asia».

Es un auténtico genio en todos los sentidos: «Nombrado «Chef Europeo del Año» en Madrid Fusión en 2014, Gert continúa redefiniendo la buena comida a través de proyectos como Hertog Jan en Botanic Antwerp y el concepto Bar Bulot. Su trabajo refleja una búsqueda constante de equilibrio, creatividad y conexión sincera a través de la comida».

Podemos descubrir un increíble menú degustación por unos 150 euros, bebidas aparte, aunque nos permite degustar un pequeño bocado de lo que es capaz de crear este hombre entre los fogones de su restaurante. Obras de arte culinarias que siempre podemos descubrir. Es cuestión de ahorrar un poco o poner rumbo a los restaurantes españoles que quizás no tendrán tanta fama, pero sin igual o más especiales que los de este genio de Flandes.