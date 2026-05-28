En el Día de la Hamburguesa, TGB cambia las reglas y sitúa el producto en el centro de su propuesta

En los últimos años, la hamburguesa ha evolucionado de forma significativa, pasando de ser un producto asociado al consumo rápido a consolidarse como una propuesta cada vez más vinculada a la calidad, la técnica y el cuidado en su elaboración. En este contexto, marcado por una creciente competencia y una mayor sofisticación de la oferta, The Good Burger (TGB), enseña de Restalia, refuerza su posicionamiento apostando por el producto como eje central de su propuesta.

En un momento en el que el sector ha explorado diferentes vías de diferenciación —desde el desarrollo de conceptos experienciales hasta la sofisticación de la oferta—, la marca centra su estrategia en los elementos que configuran la hamburguesa en sí misma. Desde el pan hasta la técnica de cocinado, TGB ha trabajado en la construcción de una propuesta basada en el control del producto y en la coherencia de todos sus ingredientes.

El pan como base del producto

Uno de los elementos clave de esta propuesta es el desarrollo de un pan propio, diseñado específicamente para responder a las necesidades del producto. Con una receta exclusiva, este pan no solo actúa como soporte, sino que forma parte activa de la hamburguesa, aportando textura, consistencia y equilibrio al conjunto. Este desarrollo responde a una lógica clara: en un producto donde cada elemento influye en el resultado final, el pan adquiere un papel determinante en la experiencia de consumo.

A este elemento se suma la utilización de carne 100% de vacuno, sin aditivos, y la aplicación de la técnica smash —introducida por la marca en España—, que permite potenciar el sabor mediante el sellado directo de la carne sobre la plancha. Esta combinación de ingredientes y técnica define una propuesta orientada a reforzar la identidad del producto y a garantizar una experiencia consistente en cada elaboración. Este enfoque responde a una idea clave en TGB: ofrecer un producto de calidad sin renunciar a la accesibilidad.

Este enfoque se completa con una carta en constante evolución, en la que se incorporan nuevas recetas y ediciones limitadas que permiten introducir innovación sin perder coherencia. De este modo, TGB articula una propuesta que combina desarrollo de producto, capacidad de adaptación y una filosofía basada en la accesibilidad, en línea con el modelo de smart cost impulsado por Restalia.

Un consumidor cada vez más exigente

El contexto de consumo refuerza esta estrategia. En España, el 50% de los consumidores afirma consumir hamburguesas al menos una vez por semana, según datos de Ipsos para Just Eat, lo que confirma el peso creciente de este producto en la restauración organizada. Este incremento en la frecuencia de consumo lleva consigo, además, un aumento en el nivel de exigencia, impulsando a las marcas a prestar mayor atención a la calidad y a la diferenciación de su propuesta.

Así, con motivo del Día Internacional de la Hamburguesa, TGB pone en valor esta evolución del producto y reivindica el papel de la hamburguesa como una categoría en transformación, en la que la calidad, la técnica y el desarrollo propio se consolidan como factores clave de competitividad. En este escenario, la marca refuerza su posicionamiento como uno de los actores que apuesta por una construcción del producto basada en el detalle, la consistencia y la accesibilidad.