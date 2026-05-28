Estados Unidos activa su gran proyecto en la base de Rota en plena tensión con España

Estados Unidos no se rendirá con Rota. A pesar de que lleva cerrada por obras desde el 25 de mayo, la base militar que España y Estados Unidos comparten se prepara para acoger un nuevo hangar. En él, se albergarán aeronaves estratégicas como los C-5 Galaxy y C-17 Globemaster III.

A pesar de ser una base naval, cuenta con una pista de vuelo de casi 4.000 metros de longitud. Con ello, se posiciona como la cuarta más larga de España y una de las pistas de mayor capacidad de Europa. El nuevo hangar es una iniciativa de la US Navy, cumpliendo la normativa tanto estadounidense como la española, y también contará con oficinas, zonas de descanso, sistemas avanzados de telecomunicaciones y equipamiento audiovisual.

Los plazos de ejecución serán en torno a 1.200 días naturales debido a la complejidad de la obra. Más allá de lo que suponga a nivel militar, esta decisión se interpreta como una señal de que Washington considera a día de hoy Rota como una base esencial para sus operaciones aéreas en el Mediterráneo y Oriente Medio.

Relación de España y Estados Unidos

Este nuevo hangar llega en un momento complicado en las relaciones entre España y Estados Unidos. La negativa del ejecutivo español de ceder las bases de Rota y Morón para las operaciones de Irán enfadó al presidente Donald Trump. El líder norteamericano llegó a amenazar con reubicar las fuerzas estadounidenses en Europa, cortar relaciones comerciales con el país y criticó con dureza la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en el conflicto.

A pesar de las tensiones con las infraestructuras de Rota (de uso de EEUU, pero de propiedad de España, cedida eso sí mediante el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado en 1988) y de Morón, ambos países han renovado el acuerdo de forma automática para, al menos, un año.