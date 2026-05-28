Óscar Puente asegura que hay una operación para «derribar al Gobierno con métodos no democráticos»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que las últimas decisiones judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE se enmarcan en una operación «para derribar al Gobierno no en las urnas, sino con otras artimañas, con métodos no democráticos».

«Hay causas judiciales que en otros casos no se producen. Hoy vemos cómo el secretario de Estado de Interior con el PP declara en un juicio en el que se ha dicho que se sacó el nombre de Rajoy de varios informes porque obligaron al policía que lo llevaba a hacerlo. Se juzga al hermano de Sánchez por trabajar de músico, lo que es, cuando la hermana de Moreno Bonilla logró una plaza con una candidata que tenía 11 puntos más y no pasa nada», ha dicho Puente, quien ha señalado la existencia de una maniobra orquestada para destruir a Sánchez y al Gobierno.

«Casualmente, por cierto, hoy empieza el juicio del hermano del señor Sánchez. Yo en mi época de ejercicio profesional siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos, aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera sorprendente. Dígame ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de hace una pila de años con el inicio de un juicio del hermano del señor Sánchez. Yo tengo muy claro y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos desde luego nada democráticos y eso es innegable», ha dicho Puente durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.

El dirigente socialista ha dicho que él «no cree en las casualidades» y que un medio de comunicación adelantó que la Guardia Civil iba a entrar en la sede del PSOE. El ministro ha señalado que este hecho reviste una gran gravedad al tratarse de una revelación de secretos que nadie investiga, mientras el fiscal general fue condenado por otra que, según él, no se demostró.

Puente también se ha quejado de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero esté siendo sometido a una investigación por, entre otros delitos, un supuesto tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra cuando se trata de un «ciudadano particular» sin las «obligaciones de un cargo público» que se dedica «más o menos a lo mismo que el resto de expresidentes».

«Yo estoy un poco atónito porque resulta que el señor Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que se dedican el resto de expresidentes, no digo ya de España, sino del mundo, incluidos los expresidentes españoles y, sin embargo, al presidente Zapatero se le somete a una investigación en la que parece prescindirse de una circunstancia que para mí es vital desde el punto de vista jurídico», ha explicado.