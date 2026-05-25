Moreno resta importancia a no llamar a Vox todavía para negociar: «No tengo prisa»

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato a presidirla, Juanma Moreno, ha confirmado este lunes que todavía «no ha contactado con Vox» para negociar su investidura tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo. «No tengo prisa», ha señalado quitando hierro al asunto, mientras Vox ha expresado su malestar porque el teléfono de Manuel Gavira «no haya sonado» todavía.

En declaraciones durante su estancia en Cuacos de Yuste (Cáceres), donde ha recogido el XIX Premio Europeo Carlos V en nombre del Comité Europeo de las Regiones, Moreno ha restado importancia a la falta de contacto.

«Todavía no han comenzado las negociaciones», ha admitido. No obstante, ha avanzado que espera iniciar los contactos «esta semana o la próxima». «No hay prisa; hasta el día 11 de junio no se constituye el Parlamento y, por tanto, tenemos tiempo», ha subrayado.

#Andalucía merece un gobierno sólido y sensato. Afrontamos esta etapa con mesura, serenidad y diálogo. Vamos a seguir trabajando para que las cosas lleguen a buen puerto en las próximas semanas. pic.twitter.com/iktKeHRPbL — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 25, 2026

Moreno ha insistido en su voluntad de «gobernar en solitario», una opción que considera «lo razonable, lo sensato y positivo además para Andalucía», gracias al respaldo recibido en las urnas. Lo que proyectaría un escenario muy diferente a lo que ambas formaciones han logrado rubricar tras el resto de comicios celebrados autonómicos.

El PP ganó las elecciones con 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta, que no logró reeditar, mientras que Vox logró un escaño más que en las anteriores. En este contexto, el líder popular ha puesto como ejemplo el modelo de cooperación que existe en Europa, donde PP y PSOE trabajan juntos en el Comité de las Regiones. «Es una pena que un ejemplo así no pueda haberlo en España», ha lamentado.

Vox, por su parte, ha reclamado públicamente al PP que «descuelgue el teléfono» para comenzar las conversaciones y ha advertido que exigirá condiciones similares a las pactadas en Extremadura y Aragón, incluyendo el concepto de «prioridad nacional», idea que Moreno ya calificó durante la campaña de «eslogan vacío».

Moreno evitaría seguir el camino de María Guardiola en Extremadura, donde el PP cedió dos consejerías y una vicepresidencia a Vox, en lo que tacha de «lío», dejar la estabilidad en manos de «un señor de Madrid que no conoce los problemas de la región», en referencia a la cúpula de Bambú.