El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, exigió este lunes a Pedro Sánchez que abra de inmediato un expediente de expulsión a José Luis Rodríguez Zapatero, al que se imputan cuatro delitos en la Audiencia Nacional por su vinculación con la trama de Plus Ultra y la narcodictadura venezolana. Inda recordó que el PSOE tardó apenas seis días en expedientar a José Luis Ábalos tras la detención de Koldo García, cuando el entonces ministro todavía no estaba ni siquiera imputado. «Si lo hiciste con Ábalos, tendrás que hacerlo con el ex presidente», advirtió Inda, que subrayó que la policía halló joyas valoradas en al menos tres millones de euros en el despacho de Zapatero.