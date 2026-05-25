Perder un diputado

Sumar formó parte del conglomerado de partidos de izquierdas que impulsaban Por Andalucía y el diputado de Més en el Congreso, que hace bulto tragándose la corrupción del PSOE, todavía forma parte del grupo de Sumar. Hasta aquí, ningún cambio. Pero ahora, ante las elecciones andaluzas, Por Andalucía, el partido de Yolanda Díaz, encabezado por Maíllo de Izquierda Unida, o sea, el antiguo partido comunista, ha sido superado ampliamente por Adelante Andalucía y los independentistas de Més per Mallorca se les han hecho los dedos huéspedes y consideran que estos resultados son extrapolables a Baleares porque Adelante Andalucía es la izquierda soberanista andaluza con la que Més per Mallorca se identifica.

Entonces, si Sumar va de mal en peor, tal es el caso de Andalucía y en busca de un nuevo líder, a saber si Rufián, ¿qué harán los independentistas mallorquines, asociarse con lo que salga al final de este incierto proceso llamado ahora Sumar, o lo que pueda llamarse en el futuro, o quedarse descolgados de alguna opción que les pueda reportar algún escaño en el congreso?

MARTES: CRISIS MIGRATORIA. La presidenta Prohens plantó al ministro Marlaska —aunque no sea lo más correcto, pero con razón— por el desprecio a la crisis migratoria que sufre Baleares, ya que las mafias de la inmigración ilegal desde Argelia llevan años operando casi con total impunidad y desde el Ministerio del Interior no han sabido o querido atajarlas, creando un gran problema a estas islas, ya que no llegan pateras procedentes del norte de África al haberse Argelia convertido en el centro de organizaciones criminales. El caso es que nos llegan cayucos de apenas cinco metros en los que supuestamente viajan a menudo una docena de personas que, si no hubiera barcos que sueltan los cayucos cerca de la costa, en aguas internacionales, estos viajes y en estas condiciones serían imposibles. Pero esto es lo que hay y el ministro sin quererse enterar.

MIÉRCOLES: MEMORIA SELECTIVA. El secretario general de los socialistas de Palma, don Iago Negueruela, debería consumir de vez en cuando rabos de pasa para fortalecer la memoria y no olvidarse, o en todo caso no saber, lo que el PSIB, en la etapa de Hila, ahora un senador de lujo para una legislatura estéril. Qué hizo Negueruela, pues lamentar el cierre del mercado municipal de abastos de Corea en el barrio de Campo Redó en Palma, que su partido, el PSOE, ejecutó en julio de 2019 con el ex alcalde precisamente Hila gobernando en coalición con separatistas y Podemos. Y a Negueruela habría que sumar los de Més y Podemos, claro.

JUEVES: RECUPERAR EL CIVISMO. La EMT de Palma ha decidido actuar ante la creciente ola de incivismo, falta de educación y malas actitudes de una parte de los usuarios de los autobuses públicos urbanos. La empresa ha creado un departamento de agentes que velarán por las buenas conductas en el interior de los buses. Se trata de una reclamación de los conductores de autobús, que no pueden conducir y mantener el orden en el interior de sus vehículos. En definitiva, se trata de recuperar el civismo dentro de los autobuses. No estaría de más que la Policía Local también tratara de recuperar el civismo en otras situaciones.

VIERNES: QUEMAR BASURAS. Según parece, alrededor del 70% de las basuras que produce Palma se queman. Y si llegan las que enviará próximamente Ibiza, posiblemente será algo más. Y las basuras, incluido el papel, se queman para añadir poder calorífico al resto. ¿Esto es correcto? Posiblemente no, pero de alguna manera hay que eliminar la cantidad de basura que produce Palma. Las recetas de Més para encarecer las tasas a los que no reciclan son de momento poco más que un brindis al sol.