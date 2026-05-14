Prohens planta a Marlaska en Palma por el desprecio a la crisis migratoria que sufre Baleares

La presidenta del Govern de las Islas Baleares, Marga Prohens (PP), ha decidido dar plantón este jueves en Palma al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía de Baleares, José Antonio Puebla.

Según fuentes del Ejecutivo autonómico, Prohens no ha acudido al acto a pesar de estar invitada, ya que consideran que el ministro tiene un «desprecio» hacia Baleares ante la crisis migratoria y la avalancha de pateras que sufre el archipiélago. Además, critican que no haya concertado ningún encuentro con el Govern balear en sus siete años de mandato para abordar la inmigración irregular en las Islas.

De esta manera, la silla de Marga Prohens, situada en la primera fila de la sala, ha estado vacía durante todo el acto. En representación del Govern ha ido tan sólo la vicepresidenta segunda y consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, y el director general de Inmigración, Manuel Pavón.

Sin embargo, y a pesar de que Baleares es el territorio donde más crecen las llegadas de cayucos, Marlaska se las ha prometido muy felices en su discurso. El dirigente socialista ha vaticinado que la llegada de inmigrantes en patera a las Islas se reducirá gracias al trabajo de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado en los países de origen y tránsito de los flujos migratorios.

En este sentido, el ministro ha defendido que la reducción del 40% de las llegadas de inmigrantes al conjunto de España durante el año pasado se debe en buena parte al trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan en los países de origen y tránsito de los flujos migratorios.

«Es cierto que eso no ha pasado en Baleares, donde ha habido un incremento, pero espero también que la perseverancia de las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito hagan que la tendencia se vaya revirtiendo», ha manifestado.

Sin embargo, Marlaska ha seguido abogando por las fronteras «abiertas» aunque «protegidas». «Las fronteras son abiertas y hay que protegerlas, porque pueden generar problemas como la delincuencia organizada y transnacional, que es fruto de la nueva realidad y de la desaparición de las fronteras en el ámbito virtual», ha afirmado.

Vox tampoco se presenta

Vox tampoco ha asistido al acto de este jueves en Palma para no coincidir con Marlaska al considerar que los dos guardias civiles asesinados en pasado 8 de mayo mientras perseguían una narcolancha «murieron sin los medios necesarios y sin la unidad especializada que este Gobierno desmanteló».

La portavoz parlamentaria de los de Abascal en Baleares, Manuela Cañadas, tildó al ministro del Interior como «indecente e indigno» y recordó que el dirigente socialista ordenó en 2022 el cierre de la OCON-Sur, la unidad de élite contra el narcotráfico que en menos de cuatro años había intervenido un millón de kilos de hachís, 35 toneladas de cocaína y más de 12.000 detenidos, con la desarticulación de los grupos históricos del Campo de Gibraltar.

«La invitación a este acto en Palma llegó fechada el 8 de mayo. Ese mismo día murieron Germán y Jerónimo. Ni Pedro Sánchez ni Marlaska asistieron al funeral. Pero sí firmaron una invitación de gala para que fuéramos a aplaudirle en Palma. Eso lo dice todo sobre este ministro», señaló este pasado martes la portavoz de Vox en Baleares.

Vídeo: José Antonio Ramírez