En estado crítico un niño de dos años tras caer desde un primer piso en Mallorca
El impacto le ha causado un traumatismo craneoencefálico grave
Un vecino al escuchar los gritos de la madre ha alertado al 112
Un niño de dos años está en estado crítico tras caer desde el primer piso de un edificio de Inca (Mallorca).
Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 16.00 horas de este miércoles en la calle Mossèn Andreu Caimari.
Ha sido un vecino de la zona quien, tras escuchar los gritos de la madre de la víctima y observar lo ocurrido, se ha puesto en contacto con el 112, que a su vez ha activado a los servicios de emergencias.
El menor, en circunstancias que por el momento se desconocen pero que ya investiga la Guardia Civil, se ha precipitado desde el primer piso de un edificio.
El impacto le ha causado un traumatismo craneoencefálico grave. Los sanitarios le han atendido y le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado muy grave.
Los investigadores, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, se han desplazado hasta el centro hospitalario para tratar de recabar más información acerca del suceso.
Está previsto, como es habitual en este tipo de casos, que tomen declaración a las personas que se encontraban en el edificio cuando el menor se ha precipitado y a los posibles testigos de los hechos.