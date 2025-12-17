El niño que cayó desde un séptimo piso en Palma lo hizo de forma accidental y evoluciona favorablemente

El niño de 10 años que este pasado lunes se precipitó desde un séptimo piso de un edificio ubicado en la ciudad de Palma se encuentra evolucionando favorablemente tras haber sido intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Universitario Son Espases, según han confirmado fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES.

De acuerdo con estas mismas fuentes, el niño logró salvar la vida gracias a que la caída fue amortiguada al impactar contra un vehículo todoterreno que se encontraba estacionado en la vía pública, un hecho que resultó determinante para reducir la gravedad de las lesiones sufridas. Tras el accidente, el menor fue trasladado de urgencia al centro hospitalario, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece ingresado bajo supervisión médica. Su evolución está siendo favorable dentro de la gravedad inicial del suceso.

En paralelo, la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido apunta a que la caída se produjo de manera totalmente accidental desde la vivienda familiar. Aunque las diligencias continúan abiertas y se están analizando las circunstancias exactas del suceso, las fuentes consultadas han señalado que se descarta cualquier otra hipótesis distinta a un accidente doméstico.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes en un edificio situado en el número 130 de la calle General Riera, una zona con gran tránsito de la ciudad de Palma. El suceso generó momentos de gran tensión y conmoción entre los vecinos y viandantes que se encontraban en el lugar en el momento del accidente.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma se desplazaron de inmediato hasta el lugar de los hechos. A su llegada, encontraron al menor gravemente herido sobre la calzada tras haber impactado contra un todoterreno. Ante la extrema gravedad de la situación, los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras solicitaban la intervención urgente de los servicios sanitarios.

Pocos minutos después, efectivos del SAMU 061 se personaron en el lugar y continuaron con la atención médica de emergencia. Tras estabilizar al menor, procedieron a su traslado urgente al Hospital Universitario Son Espases, donde fue atendido por el equipo médico especializado.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud cómo se produjo la caída, aunque las primeras conclusiones refuerzan la tesis del accidente. Mientras tanto, el menor permanece ingresado y su evolución médica es favorable.