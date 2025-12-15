Herido muy grave un niño de 11 años tras precipitarse desde un séptimo piso en Palma

Un niño de 11 años ha resultado herido de gravedad este lunes tras precipitarse desde un séptimo piso de un edificio situado en el número 130 de la calle General Riera, en la ciudad de Palma. El suceso, cuyas circunstancias todavía se están investigando, ha ocurrido a lo largo de la tarde y ha generado momentos de gran tensión y conmoción entre vecinos y viandantes.

Según han confirmado fuentes policiales, la Policía Nacional y Policía Local de Palma recibió un aviso alertando de que un menor había caído desde una vivienda sobre un todoterreno y que se encontraba gravemente herido sobre la calzada. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato las unidades más cercanas, que fueron las primeras en asistir al niño. Ante la gravedad de la situación, los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se solicitaba la intervención urgente de los servicios sanitarios.

Pocos minutos después llegaron los efectivos del SAMU 061, que continuaron con la atención médica de emergencia y lograron estabilizar al menor antes de su traslado al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado. Por el momento, no ha trascendido información oficial sobre su evolución.

El menor, según las primeras informaciones, tiene dos hermanos. En el lugar se vivieron instantes de enorme tensión, especialmente hasta la llegada de la madre, que fue avisada de lo ocurrido y acudió rápidamente al punto del suceso, visiblemente afectada.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la caída. Entre las cuestiones que se tratan de determinar está si el niño se encontraba solo en el domicilio en el momento del accidente o si estaba acompañado por algún adulto o familiar.

El incidente obligó a la Policía Local a cortar temporalmente la calle General Riera, una de las vías con mayor densidad de tráfico de la ciudad, lo que provocó importantes retenciones y problemas de circulación durante buena parte de la tarde. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad mientras se realizaban las labores de asistencia y se recababan los primeros datos para la investigación.

El suceso ha causado una profunda conmoción en el barrio, donde numerosos vecinos siguieron con preocupación el amplio despliegue policial y sanitario.