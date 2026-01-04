63-71. El Gipuzkoa vulnera al Palmer en su propia cancha

El Gipuzkoa vulnera al Palmer en su propia cancha y le inflinge una dolorosa derrota en el pabellón d’Esports de Inca. El Palmer Basket irrumpió en la contienda con ímpetu y vitalidad en ambas zonas de la cancha. Phil Scrubb asumió la potestad de las tentativas ofensivas del grupo mallorquín y transformó los 10 puntos iniciales del bloque turquesa. El jugador canadiense deslumbró desde todos los registros de ataque y encabezó una productiva puesta en escena local.

Giorgi Korsantia aceptó el duelo de jugones y se apuntó los primeros 9 puntos del cuadro donostiarra. La interpretación del choque de un elegante Hansel Atencia, añadida a su habitual acertada versión en el lanzamiento, estiró a la plantilla conducida por Juan Ignacio Díez De Acharán en el luminoso. La fluidez en la circulación de pelota del bando isleño y la entereza defensiva guiaron al equipo, 24-17.

En la segunda entrega, el Gipuzkoa Basket creció en la protección del aro propio y disminuyó la soltura en el juego del batallón balear. Jalen Tate aportó determinación y clarividencia al conjunto de San Sebastián en las situaciones de uno contra uno. El estadounidense se convirtió en el aliado perfecto de Korsantia.

Ángel Comendador y Ander Urdiain brindaron energía y empuje a los pupilos de Díez De Acharán en un tramo delicado de la cita. El Palmer Basket sostuvo la evidente evolución del rival y se marchó al entreacto con igualdad en el marcador, 40-40. El dominio del adversario en el rebote fue trascendental para sus intereses.

En el tercer episodio, la paridad reinó en el envite. Tanor Ngom mostró un rendimiento inmisericorde en la pintura y presentó sus credenciales como baloncestista más destacado del partido. El interior visitante regentó con puño de hierro la zona y protagonizó una actuación sin grieta alguna en porcentajes de tiro y en capturas en las dos canastas.

Hansel Atencia, con tres tiros libres anotados y una ejecución desde la línea del 6,75, no permitió al contrincante distanciarse en el electrónico. El resultado, 53-54. Joshua Roberts lució fortaleza bajo los tableros y mantuvo al grupo con opciones.

En el asalto final, el Gipuzkoa Basket salvaguardó con eficiencia su armazón defensivo. Los discípulos de Sergio García concedieron 10 puntos al Palmer Basket en el último cuarto y fundamentaron su triunfo por 63-71 en este aspecto. Hansel Atencia, con 21 tantos, fue el máximo anotador del partido.

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (21), Scrubb (15), Sanadze (5), Chapela (-), Urdiain (2), Dike (-), Carralero (2), Feliu (-), Sá (5), Roberts (7), Izaw-Bolavie (2) y Comendador (4).

Inveready Gipuzkoa Basket: Ngom (14), Tate (18), Hanzlik (2), Motos (5), Ansorregui (6), Maiza (3), Nicolau (2), McGhie (5) y Korsantia (16).

Árbitros: Rial Barreiro, Sanhermelando García y Acevedo Perera.

Parciales: 24/17, 16/23, 13/14 y 10/17.