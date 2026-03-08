Palma bate otro récord: el mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 20 años

Después de confirmarse el adelanto de la temporada turística a este mes de marzo con el 70% de la planta hotelera abierta en Palma, y en general, en los principales destinos turísticos de Mallorca, la capital balear ha batido este mes otro récord: el mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 20 años.

La afiliación a la Seguridad Social alcanzó el mes pasado las 250.201 personas, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas –desde que se tienen datos unificados–, mientras que la tasa de paro se situó en el 4,78%, la menor de los últimos veinte años.

En esta línea, ha detallado que el paro juvenil se situó en febrero en 2.425 personas, la cifra más baja de los últimos siete años, mientras que el paro de larga duración descendió hasta las 4.949 personas, el nivel más reducido de la última década.

El mes de febrero se firmaron en Palma 10.459 contratos, 6.665 indefinidos y 3.794 temporales. Los contratos indefinidos aumentaron un 9,91% respecto al mes anterior, aunque en comparación con el mismo periodo del año pasado registran un ligero descenso del 0,49%.

El número de personas en situación de paro se situó en 12.520 durante el mes de febrero, de las cuales 7.794 eran mujeres y 5.755 hombres.

Estas cifras, ha destacado la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, demuestran que los datos del mercado laboral continúan con una evolución positiva en Palma.

Por lo tanto, en febrero el paro disminuyó un 0,41% respecto a enero, lo que supone 51 personas desempleadas menos. En términos interanuales, el paro descendió un 7,59% respecto a febrero de 2025, con 1.029 personas menos en situación de desempleo.

Colectivos y sectores

Por colectivos, el paro bajó ligeramente entre las mujeres (-0,12%) y los jóvenes (-0,08%), mientras que aumentó de forma leve entre las personas mayores de 45 años (+0,07%). No obstante, si se compara con el mismo mes del año anterior, el desempleo se reduce en todos los colectivos: un -7,62% entre las mujeres, un -6,37% entre los jóvenes y un -7,61% entre las personas mayores de 45 años.

Por sectores económicos, la mayor reducción del paro en febrero se registró en la agricultura, con un descenso del -6,30%, seguido de hotelería con el -5,84%.

En cuanto a ocupaciones, entre las mujeres el paro disminuyó especialmente entre camareras (503 desempleadas, -5,27%) y empleadas administrativas (805 personas, -2,07%). Entre los hombres, la mayor caída del desempleo se produjo entre cocineros (122 personas, -14,08%) y vendedores (195 personas, -5,80%).