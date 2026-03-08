F1 carrera del GP de Australia en directo | Sigue en vivo la Fórmula 1 hoy online gratis
Sigue en directo la primera carrera del año del Mundial de F1 en Melbourne
Este domingo es uno de los días más esperados de cada año en el mundo del deporte. La primera carrera de Fórmula 1 siempre es un gran atractivo y en OKDIARIO te vamos a contar vuelta a vuelta la cita inaugural del Mundial 2026 en el Gran Premio de Australia con toda la previa desde las 4:15 horas. Habrá que madrugar, otra vez, para ver de qué son capaces los pilotos españoles y descubrir si George Russell no se pone nervioso y mantiene la pole hasta la victoria.
La nueva F1 nos dejó en la clasificación de este sábado varias pistas de cómo puede desarrollarse esta temporada. La principal es que el dominio de Mercedes es una realidad y la escudería alemana no esperó, firmando un doblete en la primera fila de la parrilla ya en Melbourne. Russell saldrá primero, con su compañero Kimi Antonelli, al que sacó casi tres décimas, justo por detrás.
La diferencia con el resto de equipos es abismal, ya que el tercer clasificado, Isack Hadjar, se quedó a más de siete décimas de Russell. El nuevo compañero de Max Verstappen, que sufrió un accidente y saldrá penúltimo, en Red Bull es la primera alternativa a Mercedes, aunque le seguirán de cerca Charles Leclerc con el Ferrari y su gran potencia en las salidas, los McLaren, con Oscar Piastri por delante del campeón del mundo, Lando Norris, y Lewis Hamilton desde la séptima posición.
Fernando Alonso acarició la Q2, pero una vuelta mejor de Franco Colapinto en el último minuto de la Q1 se lo impidió. El argentino será el primer rival del asturiano, que, además de defenderse de los Cadillac, Verstappen, Carlos Sainz y su compañero, Lance Stroll, tendrá que estar pendiente de la radio en el caso probable de retirar el coche, como él mismo asumió tras la sesión del sábado.
Dónde ver la carrera del GP de Australia
Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda en el Mundial de F1 de forma íntegra, lo que significa que hablamos de los entrenamientos, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios. Este GP de Australia se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas, pero hay que destacar que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis por televisión lo que ocurra en el circuito Albert Park.
Los problemas con Honda no frenan a Fernando Alonso
El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, no se rinde ante las adversidades y sigue empeñado en hacer historia en la Fórmula 1. A pesar de los contratiempos con su monoplaza, Alonso aseguró después de la clasificación en Australia que a pesar de no haber hecho muchos cambios en el coche el resultado en la qualy fue mejor de lo esperado, lo que lleva a pensar que «el potencial es enorme».
Resultados de la clasificación y parrilla de salida de la F1 hoy
- George Russell
- Kimi Antonelli
- Isack Hadjar
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Lewis Hamilton
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
- Gabriel Bortoleto
- Nico Hülkenberg
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Alex Albon
- Franco Colapinto
- Fernando Alonso
- Checo Pérez
- Valtteri Bottas
- Max Verstappen
- Carlos Sainz
- Lance Stroll
A qué hora es la F1 hoy
La carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026 comenzará a partir de las 5:00 horas en España. Es decir, queda menos de una hora para que el semáforo se apague y los coches comiencen a rodar por el circuito Albert Park en Merlbourne.
¡Bienvenidos!
¡Buenos días a todos! Otro madrugón para cerrar el primer fin de semana de F1 a lo grande con la carrera del GP de Australia. Vayan pasando para disfrutar de la previa porque en 45 minutos les contaremos la actuación de Fernando Alonso y Carlos Sainz en busca de la remontada y la posible victoria de George Russell. ¡Vamos allá!
Cuál es la próxima carrera de F1
El calendario del Mundial de F1 tiene preparadas grandes sorpresas para los próximos fines de semana. Sin ir más lejos el próximo domingo 15 de marzo podremos disfrutar de la carrera del GP de China, que aunque también será temprano, arrancará a las 8:00 horas.