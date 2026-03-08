La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil denuncia que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico sigue sin poner al día sus cuentas para afrontar las necesidades de inversión que le competen y que cada vez son más frecuentes. En particular, los ingenieros apuntan a la conservación de las presas, por elemental seguridad. Tres años lleva el Ministerio sin realizar una planificación presupuestaria actualizada.

Las intensas lluvias vividas los pasados meses han aumentado los riesgos de seguridad e inestabilidad en las presas y embalses estatales. A pesar de este aumento del riesgo, la ministra Aagensen sigue sin resolver la cuestión de los presupuestos. La falta de intervención del Ministerio en la resolución de los problemas estructurales puede tener efectos catastróficos.

El vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, Jesús Contreras, ha explicado a OKDIARIO que desde hace tres años no hay presupuestos al día para acometer esa necesidad, aunque según la Administración «se han gastado entre 60 y 70 millones de euros». Y destaca que la propia Dirección General competente en embalses, dependiente del Ministerio de Aagesen, ha afirmado que «deberían gastarse hasta 4.600 millones de euros en los próximos diez años para la recuperación estructural total de presas y embalses estatales».

Contreras destaca que, de los 4.600 millones, esta dirección general del Estado especificaba que 2.900 millones del presupuesto inicial deberían destinarse para resolver exclusivamente temas estructurales. Y añade: «Esto significa que el Ministerio tendría que invertir 30 millones de euros al año durante la próxima década».

La dirección general, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, explica en una de sus recientes publicaciones que en 2027 «tendrían que haberse gastado ya 1.600 millones de euros». Pero la cruda realidad, según explica Jesús Contreras, es que al ritmo que lleva el Ministerio, cuando llegue esa fecha la inversión habrá sido de 50 millones de euros, y eso si hay «mucha buena voluntad» por parte del Gobierno.

«Si consideras el número de empresas que tienen problemas de seguridad hidrológica, le sumas el número de empresas que tienen seguridad hidráulica por problemas con los aliviaderos, deficiencias, y sumas el conjunto de presas que no cumplen con los coeficientes de seguridad, te salen 450 presas», explica Jesús Contreras a OKDIARIO.

Ingenieros civiles contra Aagesen

Según Jesús Contreras, a nivel nacional hay hasta 24 presas estatales que presentan tres tipos de problemas de seguridad, pero desde el Ministerio de Aagesen no especifican cuáles son.

Otro de los problemas derivados de la falta de iniciativa e interés por parte del Ministerio dirigido por Aagesen es que hay pocos profesionales trabajando para salvaguardar el mantenimiento y rehabilitación de las presas estatales. «Ahora mismo hay teóricamente un ingeniero en cada confederación para controlar esta empresa y en el Guadalquivir dos. Eso quiere decir que hay señores que a lo mejor tienen 500 presas a su cargo, lo cual es inviable», explica Contreras a este periódico.

También destaca que el embalse de Calanda, la presa de El Huesna, el embalse de La Tejera y el embalse de Forata son algunas de las infraestructuras nacionales en las que el Ministerio de Aagesen no invierte en su rehabilitación ni mantenimiento.

Contreras subraya el estado de las infraestructuras bajo supervisión estatal, entre ellas en la red de embalses de la Comunidad de Madrid: «Tiene 100 personas para 16 presas».

En la última memoria publicada en 2023 por MITECO, especifican que ese año se tramitaron «29 proyectos de adecuación de presas por un importe total de 320 millones de euros». Además, añade que las presas que necesitan esta inversión para mejorar la estabilidad y seguridad estructural de las mismas son las siguientes: «Ailorios en el Cantábrico, Castro de las Cogotas y Ruesga en el Duero, Alcorlo, La Tajera, El Pardo y Jerte en el Tajo, Peñarroya, Gasset y Orellana en el Guadiana, Tranco de Beas, Jándula y Huesna en el Guadalquivir, Azud de Abanillas, Talave, Paretón y Cenajo en el Segura, Beniarrés, Contreras, Tous y Alcora en el Júcar, y Calanda en el Ebro».

Por su parte, el Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD) publicó el pasado mes de febrero un comunicado en el que reafirmaba la importancia «de las presas en España y la necesidad de acciones para su seguridad». Un texto en el que se destaca la situación de la presa de Forata, que «durante la DANA de 2024 redujo un caudal máximo superior a 2.000 m³/s de entrada en el embalse, hasta unos 1.100 m³/s de salida, retrasando y disminuyendo de forma crucial las inundaciones aguas abajo en zonas densamente pobladas».

Aunque el mismo texto admite que estas infraestructuras se encuentran en mal estado: «La evidencia técnica demuestra que una presa envejecida no es lo mismo que una presa insegura, pero sí implica una atención más intensiva, estructurada y bien financiada». El texto también señala que uno de los principales problemas del desgaste de las infraestructuras se debe al «cambio climático». Así, desde SPANCOLD admiten que las presas están envejecidas y que, según ellos mismos, hay una necesidad vital de invertir 4.600 millones de euros. El mismo presupuesto que se pide desde la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil.