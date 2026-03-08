Andy, de Andy y Lucas, está desesperado y la cosa pinta mal: «Sigue acudiendo al entorno de Lucas»

La nueva etapa profesional de Andrés Morales, tras la ruptura del histórico dúo Andy y Lucas, no está teniendo el comienzo que el cantante gaditano esperaba. El artista, que durante más de dos décadas formó parte de una de las parejas musicales más populares del pop español, afronta ahora un momento delicado después de que varios conciertos de su gira hayan tenido que ser suspendidos por la escasa venta de entradas.

Las actuaciones previstas en Palma de Mallorca y Girona han quedado canceladas en las últimas semanas, una decisión que ha generado inquietud tanto entre su equipo como entre algunos profesionales del sector musical. Detrás de esta situación se encuentra, según distintas informaciones difundidas en programas de televisión y medios especializados, la insuficiente demanda de localidades, una circunstancia que complica la viabilidad económica de los espectáculos.

El propio entorno del artista reconoce que el momento no está siendo sencillo. Personas cercanas al cantante aseguran que el arranque de su aventura en solitario no está respondiendo a las expectativas que se habían depositado en el proyecto, lo que ha provocado una creciente preocupación en su círculo más próximo. «Nos comentan que Andy está bastante preocupado y sigue acudiendo al entorno de Lucas porque él era quien gestionaba la parte empresarial del grupo», informa el periodista Darío del Alcázar.

Los problemas de Andy

Tras más de 20 años compartiendo escenario con su compañero, Andy decidió iniciar una etapa independiente en la música, convencido de que su trayectoria y su base de seguidores le permitirían consolidar una carrera propia. La ruptura del dúo marcó el final de una de las formaciones más exitosas de la industria, responsable de éxitos que marcaron a varias generaciones de oyentes.

Sin embargo, la realidad del mercado musical ha demostrado ser más compleja de lo que inicialmente se pensaba. La gira que el artista tenía prevista por distintas ciudades españolas ha comenzado con dificultades evidentes. La cancelación de dos conciertos fue el primer síntoma visible de esta situación, pero los datos de venta en otras plazas tampoco invitan al optimismo.

Uno de los casos que más inquietud ha generado es el del concierto programado en Granada. Según fuentes cercanas al cantante, la venta de entradas apenas habría alcanzado una cuarta parte del aforo disponible, una cifra que pone en duda la rentabilidad de la actuación. En el sector de los espectáculos en directo se considera que, para cubrir los costes de producción y logística de una gira de estas características, es necesario alcanzar al menos un 60 o 65% de ocupación.

La situación, por tanto, plantea interrogantes sobre el desarrollo de los próximos conciertos previstos en el calendario del artista. En caso de que la tendencia no mejore en las próximas semanas, no se descarta que se produzcan nuevas cancelaciones.

Aumenta la preocupación

Más allá de los datos de venta, quienes conocen de cerca al cantante aseguran que el momento está siendo emocionalmente complicado para él. Una fuente próxima al artista explica que Andy confiaba en que su nueva etapa musical se desarrollara con mayor facilidad y que la respuesta inicial del público ha resultado decepcionante.

Según esta persona, el intérprete se encuentra especialmente afectado por la sensación de desinterés que percibe entre parte de sus seguidores. Tras tantos años formando parte de un dúo consolidado, iniciar una carrera en solitario implica asumir riesgos y enfrentarse a un nuevo escenario profesional en el que el éxito no está garantizado.

Tal y como hemos adelantado al principio de esta noticia, el cantante habría recurrido incluso a personas vinculadas al entorno de su antiguo compañero para pedir consejo sobre cuestiones relacionadas con la gestión del proyecto. De acuerdo con el periodista Darío del Alcázar, Andy continúa consultando a personas próximas a Lucas, especialmente en asuntos vinculados a la organización empresarial del antiguo grupo.

Durante años, según diversas informaciones, la parte administrativa y de gestión del dúo recaía principalmente en el círculo de Lucas, lo que explicaría que Andy siga recurriendo a ese entorno cuando surgen dudas sobre aspectos económicos o contractuales.

«Andy lo está pasando muy mal porque no se esperaba este desinterés por parte de sus fans. Confiaba en abrirse camino sin problemas en su nueva etapa musical y los resultados son bastante precarios. Es más, para su próximo concierto en Granada tan solo lleva vendido el veinticinco por ciento del aforo. Si la cosa sigue igual de mal, no nos extrañaría que tuviera que suspender la actuación», explica el mencionado informador.

Una ruptura muy dolorosa

La situación actual no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto de la ruptura entre ambos artistas. La separación de Andy y Lucas estuvo precedida por meses de tensiones y desencuentros que terminaron por deteriorar completamente la relación entre los dos cantantes.

Lo que comenzó como una asociación musical a principios de los años 2000 acabó convirtiéndose en una relación profesional marcada por conflictos internos. Las diferencias entre ambos se intensificaron hasta el punto de provocar una ruptura total en el plano personal, lo que hizo inviable la continuidad del proyecto común.

La distancia entre ambos es hoy prácticamente absoluta. Fuentes cercanas aseguran que el contacto entre los dos es inexistente, lo que refleja hasta qué punto la relación quedó dañada tras su separación.