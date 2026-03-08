El Gobierno promociona el bono cultural para que los jóvenes visiten el Valle de los Caídos

El Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve una «resignificación» del Valle de los Caídos y que ha alargado a 2026 los fastos del Año Franco, es capaz de promocionar el bono cultural para que los jóvenes visiten este conjunto monumental levantado por el régimen franquista. Todo vale con tal de arañar votos entre los nuevos electores.

Esta incongruencia queda de manifiesto sólo con acudir a la página web de Patrimonio Nacional que informa del sistema de entradas para el Valle de los Caídos. En el sitio online de este organismo, que depende del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, puede leerse lo siguiente: «Visita apta para su compra con el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura. Puedes consultar las preguntas frecuentes al respecto y sus respuestas aquí».

En este otro enlace, Patrimonio Nacional explica que dicho organismo es «una plataforma habilitada para el uso del mismo tras haber sido calificada por parte del Ministerio de Cultura como Entidad Adherida del programa Bono Cultural Joven».

Junto a ello, se añade: «En Patrimonio Nacional podrás adquirir entradas de las categorías Artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales del Bono Cultural Joven. Es decir, tendrás hasta 200 euros para gastar en entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, exposiciones o festivales».

Esta polémica campaña del Gobierno se trata de una ayuda de 400 euros dirigida a jóvenes que cumplen 18 años en 2026 (es decir, personas nacidas en 2008). Este dinero podrán gastarlo en productos culturales como libros, música, cine, teatro, suscripciones digitales… o en visitas a estancias de Patrimonio Nacional, incluido el Valle de los Caídos que el Ejecutivo quiere reformar.

Página web de Patrimonio con la oferta del bono cultural joven para el Valle de los Caídos.

De hecho, el Gobierno de Sánchez ya eligió el pasado noviembre el proyecto ganador del concurso convocado para la «resignificación» del Valle de los Caídos. Este proyecto conservará la Cruz, pero restará trascendencia a todo el conjunto escultórico principal, incluida La Piedad de Juan de Ávalos, según la maqueta presentada por el Ministerio de Vivienda, organizador de la convocatoria. La propuesta vencedora, La base y la cruz, fue de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum SL.

«Es un proyecto que con bastante valentía se enfrenta a la monumentalidad del conjunto existente. Propone una nueva visión de este conjunto monumental donde se definen los límites, donde se da más protagonismo a la naturaleza, hacia la arquitectura y donde se rompe la axialidad que tanto había caracterizado este monumento para producir una amplia sombra que facilita el encuentro, que invita al diálogo y que invita a una visión más plural, más democrática, donde se incluyan muchas perspectivas», manifestó el secretario general de Agenda Urbana y amigo íntimo de Pedro Sánchez, Iñaqui Carnicero.

Espectáculos taurinos

En relación con el bono cultural joven, cabe recordar que el Gobierno se vio obligado a incluir los espectáculos taurinos en dicho programa tras el fallo de 2023 del Tribunal Supremo, que estimó un recurso de la Fundación Toro de Lidia contra el real decreto de la regulación de esta iniciativa, que en un principio excluía a los toros de las actividades culturales a las que se podía acceder.

Este cambio se produjo después de que el Tribunal Supremo anulara la exclusión de los espectáculos taurinos -fiesta nacional- del catálogo del bono cultural por la falta de justificación del Gobierno.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronunció en estos términos: «No nos parecen válidas al efecto las razones que ofrece su preámbulo (el del real decreto), ya que, únicamente, dice que los espectáculos taurinos se fomentan a través de otros instrumentos y que cada Administración tiene capacidad para decidir libremente los sectores o actividades de interés o utilidad pública que fomenta y de qué modo lo hace”, señaló la sentencia, que tuvo como ponente al magistrado Pablo Lucas.