El Gobierno conserva la Cruz, pero resta trascendencia al conjunto monumental del Valle de los Caídos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido este martes el proyecto ganador del concurso convocado para la «resignificación» del Valle de los Caídos, que conservará la Cruz, pero que restará trascendencia a todo el conjunto escultórico principal, incluida La Piedad de Juan de Ávalos, según la maqueta presentada por el Ministerio de Vivienda, organizador de la convocatoria. El proyecto ganador, La base y la cruz, es de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum SL.

El fallo del concurso ha sido anunciado este martes por el jurado internacional en un acto en la Casa de la Arquitectura del Gobierno, en Madrid. A este proceso se presentaron 34 candidaturas.

Fuentes expertas en la materia, en conversación con OKDIARIO, han criticado así este proyecto: «Se pierde todo el sentido de monumentalidad, de grandiosidad arquitectónica, mediante la ocultación al visitante de la perspectiva actual que tiene del conjunto desde la explanada y la escalinata». Además, apuntan que «el proyecto ganador propone la demolición virtual del Valle de los Caídos».

Junto a ello, las mismas fuentes recalcan que «el visitante al entrar en el nuevo lugar de acceso al monumento, que está en un plano subterráneo respecto de la explanada existente, pierde la dimensión del monumento. Por eso, el fallo habla de que gana horizontalidad, frente a la verticalidad de la Cruz más grande de la Cristiandad», denuncian tales fuentes.

Por su parte, el secretario general de Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero, ha señalado este martes que la propuesta ganadora, identificada con el lema La base y la cruz, ha sido seleccionada por su «valentía» a la hora de enfrentarse a la monumentalidad del conjunto existente.

«Es un proyecto que con bastante valentía se enfrenta a la monumentalidad del conjunto existente. Propone una nueva visión de este conjunto monumental donde se definen los límites, donde se da más protagonismo a la naturaleza, hacia la arquitectura y donde se rompe la axialidad que tanto había caracterizado este monumento para producir una gran sombra que facilita el encuentro, que invita al diálogo y que invita a una visión más plural, más democrática, donde se incluyan muchas perspectivas», ha asegurado.

Centro de interpretación bajo la superficie que quiere construir el Gobierno en el Valle de los Caídos. (Foto: Ministerio de Vivienda)

Asimismo, el amigo de Pedro Sánchez ha manifestado que, a través de una «gran losa», el público accederá a un círculo «abierto al cielo» que permite «reorganizar las circulaciones» y desde el cual se entrará al interior de la basílica, que se le harán «intervenciones mínimas», ha esgrimido, según informó Ep.

El 27 de marzo de este año el Gobierno anunció que destinaría 30 millones de euros a la remodelación del Valle de los Caídos, de los cuales 4 millones serían para el concurso de ideas y la redacción del proyecto y 26 millones, para toda la «resignificación, la museografía y la construcción del museo o centro de interpretación».

El objetivo de este concurso, según el Ejecutivo, es «resignificar» el conjunto monumental y su entorno desde «una triple dimensión, artística, arquitectónica y paisajística», y dar al Valle de Cuelgamuros «una mirada plural, inclusiva y contemporánea» mediante una intervención «respetuosa» con quien allí está inhumado, «sostenible y consciente de su legado». En definitiva, lo imaginan como un lugar de «encuentro, lleno de actividad y de gente».

Cabe recordar que Juan de Ávalos, escultor de La Piedad del Valle de los Caídos, tuvo el carné número 7 del PSOE de Mérida.