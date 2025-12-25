Giro confirmado en el Metro de Madrid: el cambio que llega a partir de este día

Las obras en el metro de Madrid, no son algo nuevo, pero cuando se producen es evidente que se hace con intención de mejora, y eso es lo que va a ocurrir con Conde Casal que si bien ha sido durante años ha sido una zona de paso complicada, con un flujo constante de viajeros que no terminaba de encajar con el crecimiento del corredor de la A-3 se va a convertir ahora en un nuevo intercambiador que afectará de forma directa a miles de usuarios. Conozcamos este nuevo giro que llega al Metro de Madrid.

El Gobierno regional ha adjudicado el contrato de supervisión de las obras por 1,4 millones de euros y fija la puesta en marcha del intercambiador en el primer semestre de 2027. El proyecto, que va a tener una inversión total de 40 millones, supone una reorganización completa de la movilidad en este punto del este de la capital y no una reforma puntual, dado que una vez esté operativo, el intercambiador permitirá centralizar los transbordos de más de 65.000 viajeros diarios, que podrán pasar de autobús a Metro sin rodeos ni cambios de acera. De este modo la idea es que Conde de Casal funcione como otros grandes nodos de la red, como Moncloa o Avenida de América, concentrando en un único espacio las conexiones con el corredor de la A-3 y las líneas de Metro.

Giro en el Metro de Madrid con el nuevo intercambiador en Conde Casal

La infraestructura que ya se está preparando va a hacer que Conde de Casal se coloque en una posición central al convertirse en punto de encuentro entre la actual línea 6 y la futura línea 11, cuya ampliación avanza desde Plaza Elíptica con paradas previstas en zonas como Madrid Río, Comillas y Atocha. El proyecto incluye una nueva estación de la L11 bajo el paso elevado de la A-3 y un enlace directo con la L6. Para facilitar los trasbordos, el diseño contempla hasta seis niveles diferentes de profundidad entre vestíbulos, entreplantas y andenes, con recorridos pensados para completarse en apenas unos minutos, teniendo en cuenta el elevado flujo de pasajeros que espera recibir.

Este enlace será especialmente relevante para quienes viajan desde el sureste y el este de la región, porque les va a permitir combinar ambas líneas sin tener que entrar y salir a superficie. La idea es reducir los tiempos de viaje y evitar situaciones habituales hasta ahora, como los cruces incómodos en la glorieta o los desvíos entre paradas separadas por varios pasos de cebra o que en poco espacio se concentre demasiados pasajeros a la vez.

Un intercambiador de 3.000 metros cuadrados y 13 dársenas

El proyecto que finalmente se ejecutará no es exactamente el mismo que se presentó hace unos meses. La maqueta anterior mostraba un edificio circular con una fachada de listones de madera, mientras que la versión oficial más reciente apuesta por un volumen cuadrado y blanco, con una zona ajardinada en la parte superior. Este cambio de diseño ha reabierto el debate sobre el estilo de las infraestructuras públicas madrileñas, pero lo esencial permanece: se tratará de un espacio intermodal amplio, funcional y concentrado.

El intercambiador tendrá 3.000 metros cuadrados y contará con 13 dársenas para autobuses urbanos e interurbanos. Allí se reorganizarán hasta 24 líneas: ocho de la EMT y 16 interurbanas. Todas estarán distribuidas alrededor de una isla central para viajeros, con zonas de espera protegidas, paneles de información, cafetería, aseos y espacios de descanso. La intención es sustituir por completo la maraña actual de paradas repartidas por la glorieta y crear un único punto legible, accesible y cómodo para el usuario que además va a poder ahorrar tiempo a la hora de hacer su trayecto.

Una reorganización que cambia la movilidad del este de Madrid

Con este movimiento, la Comunidad de Madrid busca replicar en Conde de Casal el modelo que ya funciona en otros grandes intercambiadores. La idea es clara: unificar servicios, mejorar la seguridad y agilizar todos los desplazamientos entre modos de transporte. Para los usuarios habituales, la mejora va a ser especialmente notable en horas punta, cuando cada minuto cuenta y los desvíos o esperas al aire libre complican la rutina diaria.

La fecha objetivo para que el nuevo intercambiador de Conde Casa esté completamente operativo es el primer semestre de 2027. A partir de entonces, todas aquellas personas que viajen desde el corredor de la A-3 contarán con un acceso directo y ordenado a Metro, y quienes se muevan por la ciudad tendrán una conexión más rápida entre dos líneas clave, la 6 y la 11. Un giro esperado durante años para el metro de Madrid, y la red de autobuses que, ahora sí por fin, se activa con una primera fecha en el calendario, presupuesto e imagen final de como va a cambiar un espacio que beneficiará a sus más de 65.000 usuarios.