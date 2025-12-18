Ni el 1 de enero ni el 26 de febrero: confirman la fecha de reapertura de la linea 6 de Metro de Madrid y es antes de lo que pensabas

La Línea 6 del Metro de Madrid es una de las más utilizadas de toda la red de la capital, o de hecho la que más usuarios acumula, y ahora, tras meses de obras, parece que tiene fecha para volver a funcionar al completo. Y no será ni a principios de enero ni, como se llegó a comentar en algunos momentos, o a finales de febrero. Para alegría de los usuarios, la reapertura total llegará antes de Navidad. Será este sábado 20 de diciembre cuando la conocida como línea Circular recupere todo su recorrido tras meses de obras entre Legazpi y Moncloa. Así lo ha confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la Asamblea regional.

El anuncio de la reapertura de la Línea 6 del Metro de Madrid supone un alivio para los miles de usuarios que utilizan esta línea a diario y que han tenido que convivir con cortes, cambios de trayecto y autobuses sustitutivos durante buena parte del año. Durante las obras se manejaron varias fechas. La más repetida situaba la reapertura en torno al 1 de enero de 2026, aunque con el paso de los meses el calendario fue ganando incertidumbre. Finalmente, el servicio completo se adelantará once días respecto a la previsión inicial.

Confirman la fecha de reapertura de la línea 6 de Metro de Madrid

Desde el Gobierno regional explican que la decisión de adelantar la reapertura responde, en parte, a la necesidad de facilitar la movilidad en un momento especialmente sensible. Diciembre es uno de los meses con más desplazamientos en Madrid, tanto por trabajo como por compras y ocio.

Ayuso explicó que los trabajos han avanzado a buen ritmo gracias a una organización basada en turnos continuos, con actividad las 24 horas del día y los siete días de la semana. Con ese planteamiento se han conseguido acortar plazos sin comprometer la seguridad ni la calidad de la obra. Y así, para muchos usuarios, recuperar la línea que popularmente se conoce como la Circular antes de Navidad, supone volver a la normalidad tras meses de trayectos más largos y transbordos forzosos.

Una intervención profunda en la infraestructura

Las obras en la Línea 6 no han sido menores. Durante los últimos siete meses se ha actuado sobre el trazado de forma integral. Se han retirado los carriles antiguos y se han renovado más de 86 kilómetros de vía en el tramo afectado.

Uno de los cambios más importantes ha sido la sustitución del balasto tradicional por una plataforma de hormigón, una solución que mejora la estabilidad y reduce el mantenimiento. También se han reforzado los andenes, pensando ya en actuaciones futuras.

A todo ello se suma la modernización del sistema eléctrico. La línea ha pasado de trabajar con una tensión de 600 voltios a 1.500 voltios, un cambio que permitirá mejorar el rendimiento de los trenes y reducir el consumo energético. Las estimaciones oficiales apuntan a un ahorro cercano al 30 %. Parte de esta actuación ha sido cofinanciada con fondos europeos.

La Línea 6 operará sin conductores

Esta renovación forma parte de un plan más amplio que tiene como objetivo convertir la Línea 6 en la primera del Metro de Madrid en operar con trenes sin conductor. Esa automatización completa está prevista para 2027.

Aunque ese escenario aún queda lejos, las obras actuales dejan preparada la infraestructura para que ese salto tecnológico sea posible. Cuando llegue, se espera una mejora en la frecuencia de paso, la capacidad y la fiabilidad del servicio, especialmente en una línea que soporta una elevada demanda diaria. Hasta entonces, las pruebas de los nuevos sistemas se realizarán sin afectar al servicio habitual una vez reabierta la línea.

Meses complicados para los viajeros

El cierre parcial entre Moncloa y Legazpi ha tenido un impacto claro en los usuarios. Para reducir las molestias, Metro de Madrid puso en marcha autobuses de sustitución gratuitos en superficie, además de lanzaderas y refuerzos en determinados horarios.

Estas medidas han permitido absorber la demanda de una línea que registra alrededor de 130.000 viajeros al día en jornadas laborables. Aun así, muchos usuarios han tenido que reorganizar sus rutinas durante meses. Y ahora, con la reapertura del 20 de diciembre, los trayectos volverán a la normalidad. Eso sí, en enero el servicio finalizará a las 23:00 horas de domingo a jueves para permitir la continuidad de trabajos nocturnos sin afectar al grueso de los desplazamientos.

Las obras continúan en 2026

La reapertura no pone sin embargo, fin al proyecto. A partir de enero de 2026 comenzará una nueva fase centrada en la instalación de puertas automáticas en los 28 andenes de la Línea 6. Estas actuaciones se realizarán principalmente en horario nocturno.

Y además, durante el próximo año continuarán las adaptaciones necesarias para la llegada de la futura flota automatizada. Cuando ese proceso concluya, la Circular contará con una infraestructura más moderna y adaptada a los estándares actuales del transporte metropolitano. Pero por ahora, lo inmediato es claro. El 20 de diciembre, la Línea 6 vuelve a funcionar al completo. Y lo hace antes de lo que muchos daban por hecho.