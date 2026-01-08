Giro de 180º en el Ingreso Mínimo Vital: esto es lo que va a pasar en 2026 y cómo puedes solicitarlo

En ese 2026 también llegan cambios con respecto al Ingreso Mínimo Vital. Esta ayuda destinada a las personas que están en situación de vulnerabilidad también aumenta sus cuantías desde el 1 de enero, conforme al resto de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Desde el Gobierno han confirmado que estas prestaciones subirán hasta un 11,4% durante los próximos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Ingreso Mínimo Vital en 2026.

«El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». Así define la Seguridad Social un Ingreso Mínimo Vital que presentará cambios para este 2026. Según confirmó el Gobierno, esta ayuda llegó en diciembre a 2.050.000 personas que conviven en 674.000 hogares.

La última estadística publicada por el Instituto General de la Seguridad Social también informó que «la cuantía media de la prestación es de 470,7 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 352,1 millones de euros». «En diciembre, hay 141.519 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 26,6%», informaron desde el Gobierno, que también ha desvelado que desde 2020 el IMV ha llegado a 943.620 hogares y ha protegido a las 2.805.670 personas que forman parte de ellos.

Así que da el Ingreso Mínimo Vital en 2026

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda destinada a paliar la pobreza, principalmente de los menores de edad, y por ello un requisito indispensable es acreditar estar en una situación de vulnerabilidad económica. «Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia», informan desde la Seguridad Social, a la vez que dejan claro que el posible beneficiario también tendrá que tener residencia en España y la unidad familiar tendrá que estar formada desde hace seis meses.

Para este 2026, uno de los cambios más importantes con el Ingreso Mínimo Vital tiene que ver con las cuantías, ya que esta se incrementa en un 11,4% con respecto a 2025. De esta forma, la cuantía de la renta garantizada para una unidad no monoparental cuya unidad de convivencia esté formada por un adulto será de 733,60 euros al mes, que equivale a 8.803,20 euros anuales. En caso de que en el hogar convivan un adulto y un menor, la cuantía subirá hasta 953,68 euros, que son 11.444,16 euros al año. Si hay otro menor más, el IMV será de 1.173,76 euros.

En caso de una unidad monoparental cuya unidad de convivencia esté formada por un adulto y un menor, el IMV será de 1.115,07 euros al mes, que son 13.380,84 euros al año. En caso de que haya otro menor en el domicilio, el Ingreso Mínimo Vital para 2026 será de 1.335,15 euros.

Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital también podrán solicitar a la Seguridad Social el llamado Complemento de Ayuda para la Infancia, que es una prestación dirigida a los padres con hijos menores a cargo. Las cuantías serán las siguientes:

Menores de tres años: 115 euros.

Mayores de tres años y menores de seis años: 80,50 euros.

Mayores de seis años y menores de 18 años: 57,50 euros.

Otro cambio con el Ingreso Mínimo Vital en 2026

Otro de los cambios que llega con el Ingreso Mínimo Vital en 2026 tiene que ver con la nueva pasarela que permitirá a los perceptores de un subsidio de desempleo pasar a cobrar el IMV directamente. Así que la Seguridad Social será la que se encargará de realizar el trámite, para que los ciudadanos que cumplan con los requisitos pasen a cobrar una ayuda de un día a otro sin perder ni un euro por el camino.