Un estudio pionero en Murcia descubre que los Neandertales dependían de las plantas mucho más de lo que creíamos

Un estudio pionero en Murcia sobre los Neandertales y su relación con las plantas ha puesto en duda una de las ideas más extendidas sobre esta especie humana. Durante décadas, la visión dominante los situaba en paisajes fríos, abiertos y dominados por la caza de grandes animales, pero nuevas investigaciones sugieren un escenario muy distinto.

Las conclusiones surgen del proyecto HOMEDSCAPE, impulsado por la Universidad de Murcia y dirigido por el catedrático de Botánica Evolutiva José S. Carrión. La investigación combina paleobotánica y reconstrucciones visuales basadas en evidencia para analizar cómo la flora condicionaba la vida de los neandertales y su interacción con el entorno.

La investigación que revela el verdadero papel de las plantas en la vida neandertal

El proyecto introduce una metodología innovadora que une datos paleoecológicos con paleoarte científico para recrear paisajes del pasado con rigor científico. Para ello, los investigadores utilizan restos de polen fósil, fragmentos de plantas y carbón vegetal encontrados en los yacimientos.

A partir de esos datos, paleoartistas especializados elaboran escenas visuales que representan los paisajes donde vivieron los neandertales. Estas imágenes no son interpretaciones libres: cada elemento vegetal está respaldado por evidencia fósil y por el análisis ecológico de las especies identificadas.

Según explicó Carrión, el proceso creativo está estrictamente limitado por los datos científicos. «No representamos una sola planta que no esté respaldada por el registro fósil», señaló, destacando que también se tienen en cuenta factores como la frecuencia del polen, la asociación entre especies y su papel dentro del paisaje.

Este enfoque ha permitido desarrollar una iconografía científica innovadora, que no solo tiene valor divulgativo, sino que también funciona como herramienta de investigación. Al visualizar un ecosistema completo, los científicos pueden detectar lagunas, inconsistencias o nuevas preguntas que los registros tradicionales —como tablas o gráficos— no siempre permiten identificar.

Los neandertales no vivían solo en paisajes fríos y abiertos

Uno de los cambios más importantes que propone el proyecto es la revisión de la imagen tradicional de los neandertales. Durante mucho tiempo, la narrativa científica y artística los representó en entornos esteparios, fríos y prácticamente sin vegetación, en una visión heredada de interpretaciones del siglo XIX.

Las nuevas reconstrucciones muestran, sin embargo, que esta especie habitó paisajes mucho más variados, incluyendo bosques templados y ambientes mediterráneos con abundante vegetación.

Los datos paleoecológicos indican que durante miles de años los neandertales vivieron en entornos forestales y semiboscosos, lo que también encaja con los conocimientos actuales sobre su anatomía y su forma de cazar. Este contexto ambiental ofrece una explicación más coherente sobre cómo se adaptaron a distintos ecosistemas.

En estas reconstrucciones, la vegetación aparece como un elemento central. Las plantas determinaban la disponibilidad de alimentos, los lugares de refugio, las rutas de movilidad y las estrategias de supervivencia. No eran simplemente parte del paisaje, sino recursos fundamentales para la vida cotidiana.

Un cambio de paradigma para entender la evolución humana

Las escenas visuales desarrolladas dentro del proyecto también ayudan a desmontar algunos prejuicios históricos sobre los neandertales. Durante mucho tiempo fueron presentados como una especie primitiva, poco adaptada y limitada en sus capacidades cognitivas.

Sin embargo, la estrecha relación con entornos vegetales diversos revela una mayor capacidad de adaptación ecológica y un conocimiento profundo de los recursos disponibles en su entorno.

Este enfoque abre la puerta a replantear muchas de las ideas tradicionales sobre la relación entre los humanos antiguos y los paisajes que habitaron.