Los historiadores no salen de su asombro: la civilización que inventó el amor romántico jamás escribió cartas de amor

El libro «Life and Letters in the Ancient Greek World» («La vida y las cartas en el mundo griego antiguo»), del profesor John Muir, publicado por primera vez en 2009, nos acerca a las cartas escritas en la antigua Grecia que han sobrevivido en papiros, inscripciones en piedra e incluso en finas láminas de plomo. La carta más antigua que se conserva, datada en el siglo V a. C., fue hallada en la región del mar Negro, no sigue todavía las fórmulas epistolares que más tarde se volverían habituales.

De hecho, el primer ejemplo literario de una carta falsa y potencialmente peligrosa aparece ya en la Ilíada de Homero: el rey Preto envía a Belerofonte con una tablilla sellada que contiene instrucciones destinadas a provocarle la muerte. Desde ese momento, la carta queda asociada no sólo a la comunicación y la confianza, sino también a la posibilidad del engaño.

Las cartas que se escribían en la antigua Grecia

El papiro, elaborado a partir de las tiras del tallo de una planta que crecía en el Nilo, se convirtió en el soporte más importante a partir del siglo IV a. C. Las fibras se prensaban y se unían para formar hojas, que luego se pegaban entre sí creando largos rollos. Sobre estos rollos se escribía utilizando tinta de carbón y una caña cortada en forma de pluma, lo que permitía trazar letras con relativa precisión. Este sistema facilitó enormemente la escritura y la difusión de textos en el mundo griego, consolidando el papiro como el principal medio de registro durante siglos.

A pesar de la creencia popular, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, de manera que quienes necesitaban enviar una carta recurrían a escribas profesionales. Uno de los mejores ejemplos aparece en la carta a los Gálatas del propio San Pablo, donde se menciona: «Ved con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano».

Uno de los hallazgos más destacados es el archivo de Zenón, administrador de un ministro de finanzas del rey Ptolomeo II (siglo III a. C.). Este conjunto reúne más de 2.000 documentos, entre los que se incluyen cartas, borradores, recibos y listas de todo tipo. Gracias a estos textos, los historiadores han reconstruir la vida cotidiana de una gran explotación agrícola: la gestión de la finca, las tensiones entre capataces, huelgas de trabajadores especializados como canteros, peticiones de favores e incluso intentos de localizar y recuperar esclavos fugitivos.

El transporte de mensajes dependía de sistemas lentos y frágiles. Los reinos helenísticos adoptaron el modelo persa de relevos de jinetes para el correo oficial, lo que permitía cierta continuidad en la transmisión de órdenes y documentos administrativos a largas distancias. En cambio, la población civil recurría a métodos mucho más informales: las cartas se confiaban a viajeros, comerciantes o cualquier persona que se dirigiera al destino, según Brújula Verde.

Temática

Una de las cartas más duras conservadas pertenece a Hilarion, un hombre que escribía a su esposa Alis desde Alejandría en el siglo I a. C. En medio de frases de aparente afecto dejó una instrucción estremecedora: «Si por casualidad das a luz y es varón, que viva; si es hembra, deshazte de ella».

También se conservan testimonios de hijos impacientes y soldados orgullosos de su trayectoria. Theon, por ejemplo, se quejaba a su padre por no llevarlo a Alejandría y lo amenazaba con dejar de escribirle: «Si no me llevas a Alejandría, no te escribiré, no te hablaré ni te desearé lo mejor». Por su parte, el militar Apion relataba desde la base naval de Misenum que había recibido dinero del César y concluía con una breve afirmación: «Y estoy bien», acompañando la carta con un retrato suyo.

Estos documentos muestran también que las mujeres podían desempeñar papeles activos en la gestión de propiedades y negocios, lo que matiza la idea de una obediencia absoluta en el mundo grecorromano.

Archivo de Zenón

El archivo de Zenón aporta otra dimensión de esa cultura escrita. Sus más de 2.000 documentos conservados revelan disputas entre administradores, robos de agua para riego, huelgas de trabajadores y peticiones de recomendación. En apenas 33 días, dos oficinas llegaron a utilizar 434 rollos de papiro, lo que equivale a casi kilómetro y medio de escritura administrativa.

Una carta enviada a Zenón pedía favores para un conocido y decía: «Filón, portador de esta carta, me es conocido desde hace tiempo». El objetivo era claro: abrir puertas dentro de una red de contactos políticos y comerciales que funcionaba gracias al intercambio constante de documentos.

También los gobernantes helenísticos utilizaron las cartas como herramienta de poder. Alejandro Magno ordenó mediante una de ellas el regreso de exiliados a Quíos y la implantación de nuevas leyes. En otra inscripción se conserva la orden del rey Antígono de unir las ciudades de Teos y Lebedos. El tono de estas comunicaciones era directo, autoritario y legalista.